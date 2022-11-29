https://ria.ru/20221129/sbu-1835112808.html

В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных

В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных - РИА Новости, 29.11.2022

В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных

Сотрудники органов безопасности ЛНР задержали жителя республики, передававшего Службе безопасности Украины данные о месторасположении российских войск, сообщил... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:59

2022-11-29T18:59

2022-11-29T19:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

служба безопасности украины

владимир путин

донбасс

украина

луганская область

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники органов безопасности ЛНР задержали жителя республики, передававшего Службе безопасности Украины данные о месторасположении российских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки — оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Динником (Ревенко) Андреем Вадимовичем", — рассказал собеседник агентства.По его словам, подозреваемый передавал сведения о дислокации и передвижении российской военной техники и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". В начале ноября источник РИА Новости также сообщил о задержании в ЛНР пособников СБУ, которые передавали информацию для нанесения украинскими солдатами ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html

луганская народная республика

россия

донбасс

украина

луганская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, россия, служба безопасности украины, владимир путин, донбасс, украина, луганская область, безопасность