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В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/sbu-1835112808.html
В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных
В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных - РИА Новости, 29.11.2022
В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных
Сотрудники органов безопасности ЛНР задержали жителя республики, передававшего Службе безопасности Украины данные о месторасположении российских войск, сообщил... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:59
2022-11-29T19:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
служба безопасности украины
владимир путин
донбасс
украина
луганская область
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники органов безопасности ЛНР задержали жителя республики, передававшего Службе безопасности Украины данные о месторасположении российских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки — оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Динником (Ревенко) Андреем Вадимовичем", — рассказал собеседник агентства.По его словам, подозреваемый передавал сведения о дислокации и передвижении российской военной техники и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". В начале ноября источник РИА Новости также сообщил о задержании в ЛНР пособников СБУ, которые передавали информацию для нанесения украинскими солдатами ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
луганская народная республика
россия
донбасс
украина
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луганская народная республика, россия, служба безопасности украины, владимир путин, донбасс, украина, луганская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Луганская область, Безопасность
18:59 29.11.2022 (обновлено: 19:57 29.11.2022)
 
В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных

В ЛНР задержали пособника СБУ, передававшего данные о расположении российских военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСотрудники спецназа МВД ЛНР
Сотрудники спецназа МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники спецназа МВД ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники органов безопасности ЛНР задержали жителя республики, передававшего Службе безопасности Украины данные о месторасположении российских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки — оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Динником (Ревенко) Андреем Вадимовичем", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, подозреваемый передавал сведения о дислокации и передвижении российской военной техники и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
В начале ноября источник РИА Новости также сообщил о задержании в ЛНР пособников СБУ, которые передавали информацию для нанесения украинскими солдатами ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияСлужба безопасности УкраиныВладимир ПутинДонбассУкраинаЛуганская областьБезопасность
 
 
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