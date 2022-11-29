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СБУ задержала помощника начальника администрации Балаклеи - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/sbu-1835055919.html
СБУ задержала помощника начальника администрации Балаклеи
СБУ задержала помощника начальника администрации Балаклеи - РИА Новости, 29.11.2022
СБУ задержала помощника начальника администрации Балаклеи
Служба безопасности Украины сообщила о задержании помощника начальника гражданской администрации города Балаклея Харьковской области за сотрудничество с РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:47
2022-11-29T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
балаклея
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании помощника начальника гражданской администрации города Балаклея Харьковской области за сотрудничество с РФ."Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Во время захвата Балаклеи он добровольно вступил в ряды временной оккупационной администрации, где его назначили помощником начальника управления временной гражданской администрации", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале."Среди основных задач, которые он определял перед представителями малого и среднего бизнеса, было наполнение продовольствием оптовых складов, а также давал указания относительно товаров и услуг, которые разрешено реализовывать на территории города. После освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района, чтобы избежать правосудия", - добавили в СБУ.В министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
https://ria.ru/20221017/naemniki-1824486779.html
харьковская область
россия
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в мире, харьковская область, россия, балаклея, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Балаклея, Служба безопасности Украины
15:47 29.11.2022
 
СБУ задержала помощника начальника администрации Балаклеи

СБУ сообщила о задержании помощника начальника администрации Балаклеи

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании помощника начальника гражданской администрации города Балаклея Харьковской области за сотрудничество с РФ.
"Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Во время захвата Балаклеи он добровольно вступил в ряды временной оккупационной администрации, где его назначили помощником начальника управления временной гражданской администрации", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
"Среди основных задач, которые он определял перед представителями малого и среднего бизнеса, было наполнение продовольствием оптовых складов, а также давал указания относительно товаров и услуг, которые разрешено реализовывать на территории города. После освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района, чтобы избежать правосудия", - добавили в СБУ.
В министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
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