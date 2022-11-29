https://ria.ru/20221129/sapery-1834952679.html
Подразделения ДНР проводят разминирование на Авдеевском направлении
Подразделения ДНР проводят разминирование на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.11.2022
Подразделения ДНР проводят разминирование на Авдеевском направлении
В связи с наступательными действиями ВС РФ, в ДНР смещается линия фронта и возникает необходимость разминирования новых территорий, заминированных ранее... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:07
2022-11-29T11:07
2022-11-29T11:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. В связи с наступательными действиями ВС РФ, в ДНР смещается линия фронта и возникает необходимость разминирования новых территорий, заминированных ранее украинскими войсками. В распоряжении РИА Новости оказались кадры работы на Авдеевском направлении бойцов отдельной инженерной саперной роты 1-й Славянской бригады ДНР.На видео - процесс разминирования противотанковых мин ТМ-62 и противопехотных мин МОН-90 и МОН-50.ВС РФ увеличили активность продвижения на Донецком направлении, в частности, под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск. Село Водяное также является важным для последующего движения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.
https://ria.ru/20221005/svo-1821588749.html
донецкая народная республика
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Разминирование территорий на авдеевском направлении
По мере наступления российских сил линия фронта в ДНР смещается - подразделения проводят разминирование новых территорий на авдеевском направлении. Видео работы саперов есть в распоряжении РИА Новости.
2022-11-29T11:07
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донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Россия
11:07 29.11.2022 (обновлено: 11:12 29.11.2022)
Подразделения ДНР проводят разминирование на Авдеевском направлении
В ДНР подразделения ВС России проводят разминирование на Авдеевском направлении