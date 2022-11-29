https://ria.ru/20221129/sakhalin-1834961424.html

В "Газпроме" заявили о росте значимости "Сахалина-2" в поставках в Китай

В "Газпроме" заявили о росте значимости "Сахалина-2" в поставках в Китай - РИА Новости, 29.11.2022

В "Газпроме" заявили о росте значимости "Сахалина-2" в поставках в Китай

Проект "Сахалин-2" начинает играть все более значимую роль в поставках сжиженного природного газа (СПГ) и нефти на китайский рынок, заявила зампред правления... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:45

2022-11-29T11:45

2022-11-29T12:26

экономика

цены на нефть

усть-луга

китай

газпром

сахалин-2

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проект "Сахалин-2" начинает играть все более значимую роль в поставках сжиженного природного газа (СПГ) и нефти на китайский рынок, заявила зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова"Газпром" продолжает реализацию проекта "Сахалин-2". Проект начинает играть все более весомую роль в поставках нефти и СПГ в адрес китайских потребителей. Мы приветствуем такое развитие сотрудничества", - сказала Бурмистрова на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.Она также заявила, что сжиженный природный газ с завода в Усть-Луге может стать значимым энергоресурсом для Китая, заявила глава "Газпром экспорта".Географическое расположение России и Китая создает огромное поле возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, отметила она."В качестве перспективных проектов для поставок на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона хочу отметить проект газопереработки и крупнотоннажного производства СПГ в поселке Усть-Луга. СПГ с данного проекта также может стать значимым энергоресурсом для китайских потребителей", - сказала Бурмистрова, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме."Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".Сырьевой базой для ГПК должен стать природный газ с высоким содержанием этана из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном округе, в дальнейшем предполагают задействовать Тамбейское месторождение. Запуск первой очереди комплекса планировался в 2024 году, второй - в 2025 году.В состав КПЭГ, кроме газоперерабатывающего комплекса, входит также газохимический комплекс (ГХК, оператор "Балтийский химической комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с ГПК этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена.

https://ria.ru/20221129/tseny-1834948631.html

https://ria.ru/20221123/tranzaktsii-1833523458.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, усть-луга, китай, газпром, сахалин-2, россия