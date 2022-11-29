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В "Газпроме" заявили о росте значимости "Сахалина-2" в поставках в Китай - РИА Новости, 29.11.2022
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В "Газпроме" заявили о росте значимости "Сахалина-2" в поставках в Китай
В "Газпроме" заявили о росте значимости "Сахалина-2" в поставках в Китай - РИА Новости, 29.11.2022
В "Газпроме" заявили о росте значимости "Сахалина-2" в поставках в Китай
Проект "Сахалин-2" начинает играть все более значимую роль в поставках сжиженного природного газа (СПГ) и нефти на китайский рынок, заявила зампред правления... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:45
2022-11-29T12:26
экономика
цены на нефть
усть-луга
китай
газпром
сахалин-2
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проект "Сахалин-2" начинает играть все более значимую роль в поставках сжиженного природного газа (СПГ) и нефти на китайский рынок, заявила зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова"Газпром" продолжает реализацию проекта "Сахалин-2". Проект начинает играть все более весомую роль в поставках нефти и СПГ в адрес китайских потребителей. Мы приветствуем такое развитие сотрудничества", - сказала Бурмистрова на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.Она также заявила, что сжиженный природный газ с завода в Усть-Луге может стать значимым энергоресурсом для Китая, заявила глава "Газпром экспорта".Географическое расположение России и Китая создает огромное поле возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, отметила она."В качестве перспективных проектов для поставок на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона хочу отметить проект газопереработки и крупнотоннажного производства СПГ в поселке Усть-Луга. СПГ с данного проекта также может стать значимым энергоресурсом для китайских потребителей", - сказала Бурмистрова, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме."Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".Сырьевой базой для ГПК должен стать природный газ с высоким содержанием этана из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном округе, в дальнейшем предполагают задействовать Тамбейское месторождение. Запуск первой очереди комплекса планировался в 2024 году, второй - в 2025 году.В состав КПЭГ, кроме газоперерабатывающего комплекса, входит также газохимический комплекс (ГХК, оператор "Балтийский химической комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с ГПК этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена.
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экономика, цены на нефть, усть-луга, китай, газпром, сахалин-2, россия
Экономика, Цены на нефть, Усть-Луга, Китай, Газпром, Сахалин-2, Россия
11:45 29.11.2022 (обновлено: 12:26 29.11.2022)
 
В "Газпроме" заявили о росте значимости "Сахалина-2" в поставках в Китай

Зампред правления "Газпрома": "Сахалин-2" играет более значимую роль в поставках в Китай

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМорская платформа "Орлан" в Охотском море
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Морская платформа "Орлан" в Охотском море. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проект "Сахалин-2" начинает играть все более значимую роль в поставках сжиженного природного газа (СПГ) и нефти на китайский рынок, заявила зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова
"Газпром" продолжает реализацию проекта "Сахалин-2". Проект начинает играть все более весомую роль в поставках нефти и СПГ в адрес китайских потребителей. Мы приветствуем такое развитие сотрудничества", - сказала Бурмистрова на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
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Она также заявила, что сжиженный природный газ с завода в Усть-Луге может стать значимым энергоресурсом для Китая, заявила глава "Газпром экспорта".
Географическое расположение России и Китая создает огромное поле возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, отметила она.
"В качестве перспективных проектов для поставок на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона хочу отметить проект газопереработки и крупнотоннажного производства СПГ в поселке Усть-Луга. СПГ с данного проекта также может стать значимым энергоресурсом для китайских потребителей", - сказала Бурмистрова, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). ГПК будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Около 18 миллиардов кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".
Сырьевой базой для ГПК должен стать природный газ с высоким содержанием этана из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком автономном округе, в дальнейшем предполагают задействовать Тамбейское месторождение. Запуск первой очереди комплекса планировался в 2024 году, второй - в 2025 году.
В состав КПЭГ, кроме газоперерабатывающего комплекса, входит также газохимический комплекс (ГХК, оператор "Балтийский химической комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с ГПК этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена.
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ЭкономикаЦены на нефтьУсть-ЛугаКитайГазпромСахалин-2Россия
 
 
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