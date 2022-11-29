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У России и США нет диалога по украинской теме, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022
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У России и США нет диалога по украинской теме, заявил Рябков
У России и США нет диалога по украинской теме, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022
У России и США нет диалога по украинской теме, заявил Рябков
Россия и США не ведут диалог по Украине, но периодически обмениваются сигналами о происходящем в украинском конфликте, однако в диалог этот обмен сигналами не... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:46
2022-11-29T17:05
россия
сша
в мире
сергей рябков
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия и США не ведут диалог по Украине, но периодически обмениваются сигналами о происходящем в украинском конфликте, однако в диалог этот обмен сигналами не может превратиться из-за разницы в подходах, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мне неизвестно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине. Вообще неизвестно. У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально отличаются", - сказал Рябков журналистам."У нас есть периодический обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы и Вашингтона воспринимаются соответственно в Вашингтоне и в Москве, но сами понимаете, противоположность подходов и нестыкуемость аргументов не ведут к тому, что этот диалог развивается. Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию и их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чревата тяжелыми последствиями, риски растут", - заключил замглавы МИД РФ.
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россия, сша, в мире, сергей рябков, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, В мире, Сергей Рябков, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:46 29.11.2022 (обновлено: 17:05 29.11.2022)
 
У России и США нет диалога по украинской теме, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия и США не ведут диалог по Украине, но обмениваются сигналами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия и США не ведут диалог по Украине, но периодически обмениваются сигналами о происходящем в украинском конфликте, однако в диалог этот обмен сигналами не может превратиться из-за разницы в подходах, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мне неизвестно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине. Вообще неизвестно. У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально отличаются", - сказал Рябков журналистам.
"У нас есть периодический обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы и Вашингтона воспринимаются соответственно в Вашингтоне и в Москве, но сами понимаете, противоположность подходов и нестыкуемость аргументов не ведут к тому, что этот диалог развивается. Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию и их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чревата тяжелыми последствиями, риски растут", - заключил замглавы МИД РФ.
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