https://ria.ru/20221129/ryabkov-1835080126.html

У России и США нет диалога по украинской теме, заявил Рябков

У России и США нет диалога по украинской теме, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022

У России и США нет диалога по украинской теме, заявил Рябков

Россия и США не ведут диалог по Украине, но периодически обмениваются сигналами о происходящем в украинском конфликте, однако в диалог этот обмен сигналами не... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:46

2022-11-29T16:46

2022-11-29T17:05

россия

сша

в мире

сергей рябков

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия и США не ведут диалог по Украине, но периодически обмениваются сигналами о происходящем в украинском конфликте, однако в диалог этот обмен сигналами не может превратиться из-за разницы в подходах, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мне неизвестно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине. Вообще неизвестно. У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально отличаются", - сказал Рябков журналистам."У нас есть периодический обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы и Вашингтона воспринимаются соответственно в Вашингтоне и в Москве, но сами понимаете, противоположность подходов и нестыкуемость аргументов не ведут к тому, что этот диалог развивается. Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию и их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чревата тяжелыми последствиями, риски растут", - заключил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20221129/zelenskiy-1835053101.html

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Владимир Лаврентьев

россия, сша, в мире, сергей рябков, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)