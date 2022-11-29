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Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции - РИА Новости, 29.11.2022
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Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции
Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции - РИА Новости, 29.11.2022
Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну новой реактивной системы залпового огня из Франции. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:29
2022-11-29T17:47
в мире
украина
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франция
нато
алексей резников
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну новой реактивной системы залпового огня из Франции."РСЗО из Франции прибыла на Украину", — написал Резников в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, франция, нато, алексей резников, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Франция, НАТО, Алексей Резников, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
15:29 29.11.2022 (обновлено: 17:47 29.11.2022)
 
Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о прибытии в страну новой РСЗО из Франции

© Фото : Armée de Terre Французская реактивная система залпового огня LRU
Французская реактивная система залпового огня LRU - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Armée de Terre
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну новой реактивной системы залпового огня из Франции.
"РСЗО из Франции прибыла на Украину", — написал Резников в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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В миреУкраинаРоссияФранцияНАТОАлексей РезниковСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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