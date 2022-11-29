https://ria.ru/20221129/rszo-1835048674.html
Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции
Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции - РИА Новости, 29.11.2022
Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну новой реактивной системы залпового огня из Франции. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:29
2022-11-29T15:29
2022-11-29T17:47
в мире
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нато
алексей резников
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну новой реактивной системы залпового огня из Франции."РСЗО из Франции прибыла на Украину", — написал Резников в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221129/obstrel-1834918843.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, франция, нато, алексей резников, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Франция, НАТО, Алексей Резников, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
15:29 29.11.2022 (обновлено: 17:47 29.11.2022)
Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции
Глава Минобороны Украины Резников сообщил о прибытии в страну новой РСЗО из Франции