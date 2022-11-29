https://ria.ru/20221129/rossiya-1835105504.html

Россотрудничество предложило, как продвигать интересы России за рубежом

Россотрудничество предложило, как продвигать интересы России за рубежом - РИА Новости, 29.11.2022

Россотрудничество предложило, как продвигать интересы России за рубежом

Необходимо основать фонд в формате некоммерческой организации для продвижения российских интересов за рубежом, считает заместитель руководителя... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:32

2022-11-29T18:32

2022-11-29T18:32

дмитрий поликанов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

политика

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необходимо основать фонд в формате некоммерческой организации для продвижения российских интересов за рубежом, считает заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов."Было бы неплохо, если бы у нас был фонд, который поддерживал бы российские проекты за пределами страны, в том числе зарубежные некоммерческие организации, потому что сегодня, даже если мы хотим помочь какой-то пророссийской НКО за рубежом, мы физически не можем этого сделать, потому что есть ограничения по расходованию бюджетных денег", - сказал он в ходе дискуссии об НКО в сфере публичной дипломатии, проведенной в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он пояснил, что по количеству средств, потраченных на "мягкую силу", расходы России нельзя сравнить с бюджетом Турции или Франции, а уж тем более с США. "Если мы хотим продвигать российское гуманитарное влияние за рубежом, нам нужен инструмент в формате некоммерческой организации, который более гибкий, чем любая госструктура, и который будет обладать необходимыми средствами, чтобы это реализовывать", - добавил Поликанов, отметив, что Россотрудничество, являясь государственным агентством, ограничено в тратах бюджетных средств.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий поликанов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика, россия