https://ria.ru/20221129/rossiya-1835105504.html
Россотрудничество предложило, как продвигать интересы России за рубежом
Россотрудничество предложило, как продвигать интересы России за рубежом - РИА Новости, 29.11.2022
Россотрудничество предложило, как продвигать интересы России за рубежом
Необходимо основать фонд в формате некоммерческой организации для продвижения российских интересов за рубежом, считает заместитель руководителя... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:32
2022-11-29T18:32
2022-11-29T18:32
дмитрий поликанов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
политика
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необходимо основать фонд в формате некоммерческой организации для продвижения российских интересов за рубежом, считает заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов."Было бы неплохо, если бы у нас был фонд, который поддерживал бы российские проекты за пределами страны, в том числе зарубежные некоммерческие организации, потому что сегодня, даже если мы хотим помочь какой-то пророссийской НКО за рубежом, мы физически не можем этого сделать, потому что есть ограничения по расходованию бюджетных денег", - сказал он в ходе дискуссии об НКО в сфере публичной дипломатии, проведенной в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он пояснил, что по количеству средств, потраченных на "мягкую силу", расходы России нельзя сравнить с бюджетом Турции или Франции, а уж тем более с США. "Если мы хотим продвигать российское гуманитарное влияние за рубежом, нам нужен инструмент в формате некоммерческой организации, который более гибкий, чем любая госструктура, и который будет обладать необходимыми средствами, чтобы это реализовывать", - добавил Поликанов, отметив, что Россотрудничество, являясь государственным агентством, ограничено в тратах бюджетных средств.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий поликанов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика, россия
Дмитрий Поликанов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Политика, Россия
Россотрудничество предложило, как продвигать интересы России за рубежом
Россотрудничество предложило создать НКО для продвижения интересов России за рубежом