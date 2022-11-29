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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату - РИА Новости, 29.11.2022
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату
Рейсы в Алма-Ату из Нижнего Новгорода запустят с декабря, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:51
2022-11-29T17:51
туризм
нижний новгород
алма-ата
россия
sukhoi superjet
red wings airlines
авиарейсы
аэропорт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Рейсы в Алма-Ату из Нижнего Новгорода запустят с декабря, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова авиакомпания Red Wings начинает выполнять регулярные перевозки в Алма-Ату. Это новое направление. Первый рейс по маршруту запланирован на 21 декабря", — уточняют в пресс-службе.Полеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел раз в неделю: из России вылеты запланированы по средам, обратно — по четвергам."Это направление станет шестым, которое обслуживает Red Wings по регулярной полетной программе из Нижнего Новгорода. На данный момент она выполняет рейсы в Екатеринбург, Ереван, Самару, Стамбул, Челябинск", — подчеркнули в пресс-службе.
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нижний новгород, алма-ата, россия, sukhoi superjet, red wings airlines, авиарейсы, аэропорт, новости - туризм, туризм
Туризм, Нижний Новгород, Алма-Ата, Россия, Sukhoi Superjet, Red Wings Airlines, авиарейсы, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
17:51 29.11.2022
 
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату

Авиарейсы в Алма-Ату запустят из Нижнего Новгорода в декабре

© Flickr / VictorСамолет Ту-204 авиакомпании Red Wings
Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Flickr / Victor
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Рейсы в Алма-Ату из Нижнего Новгорода запустят с декабря, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова авиакомпания Red Wings начинает выполнять регулярные перевозки в Алма-Ату. Это новое направление. Первый рейс по маршруту запланирован на 21 декабря", — уточняют в пресс-службе.
Полеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел раз в неделю: из России вылеты запланированы по средам, обратно — по четвергам.
"Это направление станет шестым, которое обслуживает Red Wings по регулярной полетной программе из Нижнего Новгорода. На данный момент она выполняет рейсы в Екатеринбург, Ереван, Самару, Стамбул, Челябинск", — подчеркнули в пресс-службе.
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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