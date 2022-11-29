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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату - РИА Новости, 29.11.2022
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату
Рейсы в Алма-Ату из Нижнего Новгорода запустят с декабря, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:51
2022-11-29T17:51
2022-11-29T17:51
туризм
нижний новгород
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россия
sukhoi superjet
red wings airlines
авиарейсы
аэропорт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Рейсы в Алма-Ату из Нижнего Новгорода запустят с декабря, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова авиакомпания Red Wings начинает выполнять регулярные перевозки в Алма-Ату. Это новое направление. Первый рейс по маршруту запланирован на 21 декабря", — уточняют в пресс-службе.Полеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел раз в неделю: из России вылеты запланированы по средам, обратно — по четвергам."Это направление станет шестым, которое обслуживает Red Wings по регулярной полетной программе из Нижнего Новгорода. На данный момент она выполняет рейсы в Екатеринбург, Ереван, Самару, Стамбул, Челябинск", — подчеркнули в пресс-службе.
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РИА Новости
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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату
Авиарейсы в Алма-Ату запустят из Нижнего Новгорода в декабре