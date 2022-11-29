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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату

Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату - РИА Новости, 29.11.2022

Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Алма-Ату

Рейсы в Алма-Ату из Нижнего Новгорода запустят с декабря, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:51

2022-11-29T17:51

2022-11-29T17:51

туризм

нижний новгород

алма-ата

россия

sukhoi superjet

red wings airlines

авиарейсы

аэропорт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Рейсы в Алма-Ату из Нижнего Новгорода запустят с декабря, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова авиакомпания Red Wings начинает выполнять регулярные перевозки в Алма-Ату. Это новое направление. Первый рейс по маршруту запланирован на 21 декабря", — уточняют в пресс-службе.Полеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел раз в неделю: из России вылеты запланированы по средам, обратно — по четвергам."Это направление станет шестым, которое обслуживает Red Wings по регулярной полетной программе из Нижнего Новгорода. На данный момент она выполняет рейсы в Екатеринбург, Ереван, Самару, Стамбул, Челябинск", — подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20221129/aviasoobschenie-1834969466.html

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Ольга Кабанова

нижний новгород, алма-ата, россия, sukhoi superjet, red wings airlines, авиарейсы, аэропорт, новости - туризм, туризм