https://ria.ru/20221129/razrabotka-1835053846.html
Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования
Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования - РИА Новости, 29.11.2022
Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования
Россия и Китай планируют совместно развивать разработку нефтегазового оборудования, которое можно использовать в обеих странах, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:42
2022-11-29T15:42
2022-11-29T15:42
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Китай планируют совместно развивать разработку нефтегазового оборудования, которое можно использовать в обеих странах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Китай является одним из ключевых производителей оборудования для нефтегазового сектора. Уже сейчас идет плотное взаимодействие по поставкам нефтегазового оборудования для проектов в России. Китайские судоперевозчики участвуют в морских перевозках между нашими странами, в том числе в транспортировке СПГ. Планируем совместно развивать разработку и производство оборудования, которое может использоваться как в Китае, так и в России", - сказал Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
https://ria.ru/20221129/kitay-1834952233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, технологии
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