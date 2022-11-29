https://ria.ru/20221129/razrabotka-1835053846.html

Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования

Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования - РИА Новости, 29.11.2022

Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования

Россия и Китай планируют совместно развивать разработку нефтегазового оборудования, которое можно использовать в обеих странах, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:42

2022-11-29T15:42

2022-11-29T15:42

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Китай планируют совместно развивать разработку нефтегазового оборудования, которое можно использовать в обеих странах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Китай является одним из ключевых производителей оборудования для нефтегазового сектора. Уже сейчас идет плотное взаимодействие по поставкам нефтегазового оборудования для проектов в России. Китайские судоперевозчики участвуют в морских перевозках между нашими странами, в том числе в транспортировке СПГ. Планируем совместно развивать разработку и производство оборудования, которое может использоваться как в Китае, так и в России", - сказал Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

https://ria.ru/20221129/kitay-1834952233.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, китай, технологии