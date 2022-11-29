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Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования - РИА Новости, 29.11.2022
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Россия-Китай: Главное
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Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования
Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования - РИА Новости, 29.11.2022
Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования
Россия и Китай планируют совместно развивать разработку нефтегазового оборудования, которое можно использовать в обеих странах, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:42
2022-11-29T15:42
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россия
китай
технологии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Китай планируют совместно развивать разработку нефтегазового оборудования, которое можно использовать в обеих странах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Китай является одним из ключевых производителей оборудования для нефтегазового сектора. Уже сейчас идет плотное взаимодействие по поставкам нефтегазового оборудования для проектов в России. Китайские судоперевозчики участвуют в морских перевозках между нашими странами, в том числе в транспортировке СПГ. Планируем совместно развивать разработку и производство оборудования, которое может использоваться как в Китае, так и в России", - сказал Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
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россия, китай, технологии
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Технологии
15:42 29.11.2022
 

Россия и Китай планируют развивать разработку нефтегазового оборудования

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Китай планируют совместно развивать разработку нефтегазового оборудования, которое можно использовать в обеих странах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Китай является одним из ключевых производителей оборудования для нефтегазового сектора. Уже сейчас идет плотное взаимодействие по поставкам нефтегазового оборудования для проектов в России. Китайские судоперевозчики участвуют в морских перевозках между нашими странами, в том числе в транспортировке СПГ. Планируем совместно развивать разработку и производство оборудования, которое может использоваться как в Китае, так и в России", - сказал Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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