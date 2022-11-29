05:47 29.11.2022 (обновлено: 05:49 29.11.2022)
На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО
Эксперт Манготт: у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО из-за массированных ударов России
© AP Photo / Andrew KravchenkoОтключения света в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Отключения света в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Массированные удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО, заявил в интервью Deutschlandfunk австрийский эксперт Герхард Манготт.
"Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются "перехватчики", — отметил специалист.
Собеседник немецкого издания посетовал, что западные страны проявили "небрежность" и "медлительность" в этом вопросе, а теперь вынуждены реагировать постфактум.
"Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны", — добавил Манготт.
Вооруженные илы России начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.