https://ria.ru/20221129/pvo-1834915973.html

На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО

На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО - РИА Новости, 29.11.2022

На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО

Массированные удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО, заявил в интервью Deutschlandfunk австрийский... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T05:47

2022-11-29T05:47

2022-11-29T05:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Массированные удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО, заявил в интервью Deutschlandfunk австрийский эксперт Герхард Манготт.Собеседник немецкого издания посетовал, что западные страны проявили "небрежность" и "медлительность" в этом вопросе, а теперь вынуждены реагировать постфактум."Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны", — добавил Манготт.Вооруженные илы России начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.

https://ria.ru/20221128/blekaut-1834652589.html

https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834676419.html

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в мире, киев, украина, россия, германия, австрия