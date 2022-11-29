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На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/pvo-1834915973.html
На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО
На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО - РИА Новости, 29.11.2022
На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО
Массированные удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО, заявил в интервью Deutschlandfunk австрийский... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T05:47
2022-11-29T05:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Массированные удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО, заявил в интервью Deutschlandfunk австрийский эксперт Герхард Манготт.Собеседник немецкого издания посетовал, что западные страны проявили "небрежность" и "медлительность" в этом вопросе, а теперь вынуждены реагировать постфактум."Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны", — добавил Манготт.Вооруженные илы России начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.
https://ria.ru/20221128/blekaut-1834652589.html
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в мире, киев, украина, россия, германия, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Германия, Австрия
05:47 29.11.2022 (обновлено: 05:49 29.11.2022)
 
На Западе сообщили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО

Эксперт Манготт: у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО из-за массированных ударов России

© AP Photo / Andrew KravchenkoОтключения света в Киеве
Отключения света в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Отключения света в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Массированные удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО, заявил в интервью Deutschlandfunk австрийский эксперт Герхард Манготт.

"Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются "перехватчики", — отметил специалист.

Собеседник немецкого издания посетовал, что западные страны проявили "небрежность" и "медлительность" в этом вопросе, а теперь вынуждены реагировать постфактум.
"Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны", — добавил Манготт.
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Вооруженные илы России начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.
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