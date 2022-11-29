https://ria.ru/20221129/putin-1835047210.html

Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов

Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов - РИА Новости, 29.11.2022

Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов

Президент России Владимир Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии в разных регионах ряда социальных объектов в рамках программ развития,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:23

2022-11-29T15:23

2022-11-29T15:24

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии в разных регионах ряда социальных объектов в рамках программ развития, сообщает пресс-служба Кремля."В этот же день в режиме видеосвязи с участием главы государства состоится открытие в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221129/soveschanie-1835042450.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, общество