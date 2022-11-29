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Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов
Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов - РИА Новости, 29.11.2022
Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов
Президент России Владимир Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии в разных регионах ряда социальных объектов в рамках программ развития,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:23
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии в разных регионах ряда социальных объектов в рамках программ развития, сообщает пресс-служба Кремля."В этот же день в режиме видеосвязи с участием главы государства состоится открытие в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
15:23 29.11.2022 (обновлено: 15:24 29.11.2022)
 
Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов

Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов в регионах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии в разных регионах ряда социальных объектов в рамках программ развития, сообщает пресс-служба Кремля.
"В этот же день в режиме видеосвязи с участием главы государства состоится открытие в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание
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Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников
 
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