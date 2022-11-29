https://ria.ru/20221129/putin-1835047210.html
Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов
Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов - РИА Новости, 29.11.2022
Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов
Президент России Владимир Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии в разных регионах ряда социальных объектов в рамках программ развития,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:23
2022-11-29T15:23
2022-11-29T15:24
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_0:251:3122:2007_1920x0_80_0_0_28d790fa442483765c0142422a494976.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии в разных регионах ряда социальных объектов в рамках программ развития, сообщает пресс-служба Кремля."В этот же день в режиме видеосвязи с участием главы государства состоится открытие в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221129/soveschanie-1835042450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_c11b450fceb79f7e5cf528d33a24ef32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
15:23 29.11.2022 (обновлено: 15:24 29.11.2022)
Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов
Путин 30 ноября в режиме видеосвязи примет участие в открытии соцобъектов в регионах