https://ria.ru/20221129/putin-1835023812.html
Путин рассказал об успехах в развитии судебной системы в России
Путин рассказал об успехах в развитии судебной системы в России - РИА Новости, 29.11.2022
Путин рассказал об успехах в развитии судебной системы в России
Создание 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:12
2022-11-29T14:12
2022-11-29T14:12
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей также стало важным шагом в развитии судебной системы в РФ, заявил президент России Владимир Путин."Полностью себя оправдало создание 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции и с точки зрения повышения гарантий прав граждан в судебном процессе, и для более тщательного выявления и быстрого устранения судебных ошибок", - сказал Путин на Всероссийском съезде судей.Он отметил, что и обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей стало важным шагом по развитию судебной системы."Речь идет об унификации правового статуса судей федеральных судов и мировых судей, о закреплении принципа несменяемости мирового судьи. Законодательством также определены нормы, предусматривающие взаимодействие региональных советов судей и органов государственной власти субъектов федерации, что важно для разработки региональных бюджетов в части расходов на обеспечение деятельности мировых судей", - объяснил глава государства.
https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html
https://ria.ru/20221129/putin-1835011394.html
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владимир путин, россия
Путин рассказал об успехах в развитии судебной системы в России
Путин рассказал об успехах в развитии судебной системы и обновлении законодательства
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей также стало важным шагом в развитии судебной системы в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Полностью себя оправдало создание 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции и с точки зрения повышения гарантий прав граждан в судебном процессе, и для более тщательного выявления и быстрого устранения судебных ошибок", - сказал Путин на Всероссийском съезде судей.
Он отметил, что и обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей стало важным шагом по развитию судебной системы.
"Речь идет об унификации правового статуса судей федеральных судов и мировых судей, о закреплении принципа несменяемости мирового судьи. Законодательством также определены нормы, предусматривающие взаимодействие региональных советов судей и органов государственной власти субъектов федерации, что важно для разработки региональных бюджетов в части расходов на обеспечение деятельности мировых судей", - объяснил глава государства.