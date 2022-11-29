https://ria.ru/20221129/putin-1835023812.html

Путин рассказал об успехах в развитии судебной системы в России

Путин рассказал об успехах в развитии судебной системы в России - РИА Новости, 29.11.2022

Путин рассказал об успехах в развитии судебной системы в России

Создание 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:12

2022-11-29T14:12

2022-11-29T14:12

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей также стало важным шагом в развитии судебной системы в РФ, заявил президент России Владимир Путин."Полностью себя оправдало создание 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции и с точки зрения повышения гарантий прав граждан в судебном процессе, и для более тщательного выявления и быстрого устранения судебных ошибок", - сказал Путин на Всероссийском съезде судей.Он отметил, что и обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей стало важным шагом по развитию судебной системы."Речь идет об унификации правового статуса судей федеральных судов и мировых судей, о закреплении принципа несменяемости мирового судьи. Законодательством также определены нормы, предусматривающие взаимодействие региональных советов судей и органов государственной власти субъектов федерации, что важно для разработки региональных бюджетов в части расходов на обеспечение деятельности мировых судей", - объяснил глава государства.

https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html

https://ria.ru/20221129/putin-1835011394.html

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владимир путин, россия