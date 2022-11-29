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Путин на Всероссийском съезде судей подчеркнул значимость юристов - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин на Всероссийском съезде судей подчеркнул значимость юристов
Путин на Всероссийском съезде судей подчеркнул значимость юристов - РИА Новости, 29.11.2022
Путин на Всероссийском съезде судей подчеркнул значимость юристов
Российские суды даже в период пандемии работали в обычном режиме, за девять месяцев этого года судами общей юрисдикции рассмотрено свыше 30 миллионов дел, а в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:53
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские суды даже в период пандемии работали в обычном режиме, за девять месяцев этого года судами общей юрисдикции рассмотрено свыше 30 миллионов дел, а в прошлом – более 39 миллионов, заявил президент России Владимир Путин."В 2021 году только по первой инстанции судами были рассмотрены более 39 миллионов дел, наверняка председатель Верховного суда еще об этом будет говорить. За девять месяцев этого года - свыше 30 миллионов. Важно, что в период пандемии... российские суды продолжали работать в своем обычном режиме", - сказал Путин на Х Всероссийском съезде судей.Президент обратил внимание, что так было не во всех странах мира, и отметил социальную направленность правосудия.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
13:53 29.11.2022 (обновлено: 14:14 29.11.2022)
 
Путин на Всероссийском съезде судей подчеркнул значимость юристов

Путин: за девять месяцев суды общей юрисдикции рассмотрели более 30 миллионов дел

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские суды даже в период пандемии работали в обычном режиме, за девять месяцев этого года судами общей юрисдикции рассмотрено свыше 30 миллионов дел, а в прошлом – более 39 миллионов, заявил президент России Владимир Путин.
"В 2021 году только по первой инстанции судами были рассмотрены более 39 миллионов дел, наверняка председатель Верховного суда еще об этом будет говорить. За девять месяцев этого года - свыше 30 миллионов. Важно, что в период пандемии... российские суды продолжали работать в своем обычном режиме", - сказал Путин на Х Всероссийском съезде судей.
Президент обратил внимание, что так было не во всех странах мира, и отметил социальную направленность правосудия.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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