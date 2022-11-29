https://ria.ru/20221129/putin-1835011394.html

Путин подчеркнул незыблемость прав граждан России

Путин подчеркнул незыблемость прав граждан России - РИА Новости, 29.11.2022

Путин подчеркнул незыблемость прав граждан России

Президент Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:51

2022-11-29T13:51

2022-11-29T16:02

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России.Он подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми страна сталкивается сейчас, не могут служить оправданием для поверхностных разбирательств или обвинительного подхода в судебных и следственных действиях."Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать", — сказал глава государства.Путин отметил, что от профессиональных и личных качеств судей зависят судьбы людей, поэтому так высоки требования, которые предъявляются к работе судов.Судей он назвал ключевыми фигурами, от работы и нравственных установок которых зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, доверие людей к судебной системе. "Уверен, что наш судебный корпус будет всегда держать эту высокую планку", — сказал президент.Он также обратил внимание на успехи в развитии судебной системы России: создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей также стало важным шагом. Но и в дальнейшем следует добиваться повышения эффективности и доступности правосудия, считает президент.Одной из задач, стоящих перед судейским сообществом, Путин назвал необходимость в максимально короткие сроки интегрировать в состав российской судебной системы новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, это очень серьезный объем работы.Десятый Всероссийский съезд судей проходит в Государственном Кремлевском дворце.

https://ria.ru/20221129/pravosudie-1835031410.html

https://ria.ru/20221129/sudi-1834961547.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, общество