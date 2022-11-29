https://ria.ru/20221129/putin-1835011394.html
Путин подчеркнул незыблемость прав граждан России
Путин подчеркнул незыблемость прав граждан России - РИА Новости, 29.11.2022
Путин подчеркнул незыблемость прав граждан России
Президент Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:51
2022-11-29T13:51
2022-11-29T16:02
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России.Он подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми страна сталкивается сейчас, не могут служить оправданием для поверхностных разбирательств или обвинительного подхода в судебных и следственных действиях."Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать", — сказал глава государства.Путин отметил, что от профессиональных и личных качеств судей зависят судьбы людей, поэтому так высоки требования, которые предъявляются к работе судов.Судей он назвал ключевыми фигурами, от работы и нравственных установок которых зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, доверие людей к судебной системе. "Уверен, что наш судебный корпус будет всегда держать эту высокую планку", — сказал президент.Он также обратил внимание на успехи в развитии судебной системы России: создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей также стало важным шагом. Но и в дальнейшем следует добиваться повышения эффективности и доступности правосудия, считает президент.Одной из задач, стоящих перед судейским сообществом, Путин назвал необходимость в максимально короткие сроки интегрировать в состав российской судебной системы новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, это очень серьезный объем работы.Десятый Всероссийский съезд судей проходит в Государственном Кремлевском дворце.
https://ria.ru/20221129/pravosudie-1835031410.html
https://ria.ru/20221129/sudi-1834961547.html
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Путин: права и свободы наших граждан незыблемы
Путин: права и свободы наших граждан незыблемы
2022-11-29T13:51
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
13:51 29.11.2022 (обновлено: 16:02 29.11.2022)
Путин подчеркнул незыблемость прав граждан России
Президент Путин заявил о незыблемости прав и свобод граждан России
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России.
Он подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми страна сталкивается сейчас, не могут служить оправданием для поверхностных разбирательств или обвинительного подхода в судебных и следственных действиях.
"Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать", — сказал глава государства.
Путин
отметил, что от профессиональных и личных качеств судей зависят судьбы людей, поэтому так высоки требования, которые предъявляются к работе судов.
"На судей всегда смотрят особо внимательно. Понимаю, что соответствовать таким запросам общества непросто, ведь вы постоянно находитесь в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела, но вы обязаны сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний", — добавил он.
Судей он назвал ключевыми фигурами, от работы и нравственных установок которых зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, доверие людей к судебной системе.
"Уверен, что наш судебный корпус будет всегда держать эту высокую планку", — сказал президент.
Он также обратил внимание на успехи в развитии судебной системы России: создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей также стало важным шагом. Но и в дальнейшем следует добиваться повышения эффективности и доступности правосудия, считает президент.
Одной из задач, стоящих перед судейским сообществом, Путин назвал необходимость в максимально короткие сроки интегрировать в состав российской судебной системы новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики
, Запорожскую и Херсонскую области
. По его словам, это очень серьезный объем работы.
Десятый Всероссийский съезд судей проходит в Государственном Кремлевском дворце.