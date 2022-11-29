https://ria.ru/20221129/proverka-1834970532.html

СК проверит детский сад в Екатеринбурге после сообщения об избиении ребенка

СК проверит детский сад в Екатеринбурге после сообщения об избиении ребенка - РИА Новости, 29.11.2022

СК проверит детский сад в Екатеринбурге после сообщения об избиении ребенка

Следователи выяснят обстоятельства, при которых сотрудница частного детского сада в Екатеринбурге ударила по голове двухлетнего ребенка, сообщает региональное... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:14

2022-11-29T12:14

2022-11-29T12:14

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Следователи выяснят обстоятельства, при которых сотрудница частного детского сада в Екатеринбурге ударила по голове двухлетнего ребенка, сообщает региональное СУСК."Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из частных детских садов Екатеринбурга к двухлетней девочке было применено физическое насилие (в виде удара рукой) со стороны сотрудницы дошкольного учреждения", - говорится в релизе управления.Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга организовал проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, отметили в ведомстве.Ранее портал E1.RU опубликовал видео, где видно как воспитательница бьет двухлетнего ребенка, сидящего на скамейке. После чего девочка падает на пол. В СМИ уточняется, что инцидент произошел в начале ноября, а речь идет о частном элитном садике Екатеринбурга.

https://ria.ru/20221116/detsad-1831991456.html

екатеринбург

свердловская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, свердловская область