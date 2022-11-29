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СК проверит детский сад в Екатеринбурге после сообщения об избиении ребенка - РИА Новости, 29.11.2022
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СК проверит детский сад в Екатеринбурге после сообщения об избиении ребенка
СК проверит детский сад в Екатеринбурге после сообщения об избиении ребенка - РИА Новости, 29.11.2022
СК проверит детский сад в Екатеринбурге после сообщения об избиении ребенка
Следователи выяснят обстоятельства, при которых сотрудница частного детского сада в Екатеринбурге ударила по голове двухлетнего ребенка, сообщает региональное... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:14
2022-11-29T12:14
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Следователи выяснят обстоятельства, при которых сотрудница частного детского сада в Екатеринбурге ударила по голове двухлетнего ребенка, сообщает региональное СУСК."Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из частных детских садов Екатеринбурга к двухлетней девочке было применено физическое насилие (в виде удара рукой) со стороны сотрудницы дошкольного учреждения", - говорится в релизе управления.Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга организовал проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, отметили в ведомстве.Ранее портал E1.RU опубликовал видео, где видно как воспитательница бьет двухлетнего ребенка, сидящего на скамейке. После чего девочка падает на пол. В СМИ уточняется, что инцидент произошел в начале ноября, а речь идет о частном элитном садике Екатеринбурга.
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екатеринбург
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екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, свердловская область
Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Свердловская область
12:14 29.11.2022
 
СК проверит детский сад в Екатеринбурге после сообщения об избиении ребенка

В Екатеринбурге следователи проверят данные о сотруднице детского сада, ударившей ребенка

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Следователи выяснят обстоятельства, при которых сотрудница частного детского сада в Екатеринбурге ударила по голове двухлетнего ребенка, сообщает региональное СУСК.
"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из частных детских садов Екатеринбурга к двухлетней девочке было применено физическое насилие (в виде удара рукой) со стороны сотрудницы дошкольного учреждения", - говорится в релизе управления.
Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга организовал проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, отметили в ведомстве.
Ранее портал E1.RU опубликовал видео, где видно как воспитательница бьет двухлетнего ребенка, сидящего на скамейке. После чего девочка падает на пол. В СМИ уточняется, что инцидент произошел в начале ноября, а речь идет о частном элитном садике Екатеринбурга.
Сколько в саду детей - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 17:42
Сколько детей должно быть в группе детского сада: нормы СанПиН
 
ЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСвердловская область
 
 
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