07:16 29.11.2022 (обновлено: 14:23 29.11.2022)
"Непосильное бремя". В Китае сделали неутешительный прогноз для Украины
Global Times: НАТО сократит поставки оружия Украине из-за истощения европейских стран
© AP Photo / Alex BrandonСамолет, загруженный боеприпасами для Украины
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Европейские члены НАТО сократят помощь Украине из-за экономического истощения, говорится в статье китайской государственной газеты Global Times.
Как отмечает издание, страны Евросоюза сильно пострадали от украинского кризиса, что выразилось в серьезном подорожании электроэнергии и высочайшей инфляции. На этом фоне общественная поддержка Киева падает.
"В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне", — пишут авторы.
Газета не исключает, что официальные представители альянса, в частности Йенс Столтенберг, вскоре столкнутся с нарастающим давлением.
"Несмотря на то что генсек призвал европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину, судя по их фактическому экономическому положению, если они продолжат, это станет для них невыносимым бременем. Такая помощь, безусловно, не будет устойчивой", — заявил Global Times научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян.
"Европейские страны разочарованы тем, что США продают им энергоносители по стремительно растущим на фоне энергетического кризиса ценам. А принятый Вашингтоном закон о снижении инфляции серьезно ущемил их интересы. Некоторые политики уже ясно поняли, что США надеются использовать конфликт на Украине для ослабления России и Европы и усиления зависимости континента от Вашингтона", — заключили авторы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву, но в результате сами столкнулись с ростом цен на топливо и рекордной инфляцией. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.