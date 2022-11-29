https://ria.ru/20221129/prognoz-1834919529.html

"Непосильное бремя". В Китае сделали неутешительный прогноз для Украины

"Непосильное бремя". В Китае сделали неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 29.11.2022

"Непосильное бремя". В Китае сделали неутешительный прогноз для Украины

Европейские члены НАТО сократят помощь Украине из-за экономического истощения, говорится в статье китайской государственной газеты Global Times. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T07:16

2022-11-29T07:16

2022-11-29T14:23

украина

россия

сша

нато

в мире

евросоюз

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e61d6486a66121b3f7e01cfc8d5be49.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Европейские члены НАТО сократят помощь Украине из-за экономического истощения, говорится в статье китайской государственной газеты Global Times.Как отмечает издание, страны Евросоюза сильно пострадали от украинского кризиса, что выразилось в серьезном подорожании электроэнергии и высочайшей инфляции. На этом фоне общественная поддержка Киева падает.Газета не исключает, что официальные представители альянса, в частности Йенс Столтенберг, вскоре столкнутся с нарастающим давлением. "Несмотря на то что генсек призвал европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину, судя по их фактическому экономическому положению, если они продолжат, это станет для них невыносимым бременем. Такая помощь, безусловно, не будет устойчивой", — заявил Global Times научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян.При этом противоречия между США и Европой становятся все более заметными, обратило внимание издание.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву, но в результате сами столкнулись с ростом цен на топливо и рекордной инфляцией. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221129/zima-1834908757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/ukraina-1834879481.html

украина

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, сша, нато, в мире, евросоюз, европа