https://ria.ru/20221129/proekt-1835119360.html
В ГД внесли проект о бесплатном повторном профобучении для детей-сирот
В ГД внесли проект о бесплатном повторном профобучении для детей-сирот - РИА Новости, 29.11.2022
В ГД внесли проект о бесплатном повторном профобучении для детей-сирот
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий возможность пройти бесплатное повторное профессиональное обучение для детей-сирот,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:20
2022-11-29T19:20
2022-11-29T19:21
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий возможность пройти бесплатное повторное профессиональное обучение для детей-сирот, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Согласно авторам пояснительной записки, в такую категорию входят дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости).Как сказано в пояснительной записке, предлагается установить выплату пособия указанным категориям лиц на приобретение "учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячного пособия в течение всего периода прохождения повторного обучения".
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РИА Новости
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
19:20 29.11.2022 (обновлено: 19:21 29.11.2022)
В ГД внесли проект о бесплатном повторном профобучении для детей-сирот
Правительство внесло в Госдуму проект о бесплатном повторном профобучении для детей-сирот
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий возможность пройти бесплатное повторное профессиональное обучение для детей-сирот, соответствующий документ размещен в думской электронной базе
.
"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на предоставление указанным детям и лицам из их числа, уже получившим образование по профессии рабочего или служащего, возможности пройти бесплатное повторное профессиональное обучение в целях овладения новой профессией рабочего или должностью служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно авторам пояснительной записки, в такую категорию входят дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости).
Как сказано в пояснительной записке, предлагается установить выплату пособия указанным категориям лиц на приобретение "учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячного пособия в течение всего периода прохождения повторного обучения".