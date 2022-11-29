https://ria.ru/20221129/proekt-1835119360.html

В ГД внесли проект о бесплатном повторном профобучении для детей-сирот

В ГД внесли проект о бесплатном повторном профобучении для детей-сирот - РИА Новости, 29.11.2022

В ГД внесли проект о бесплатном повторном профобучении для детей-сирот

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий возможность пройти бесплатное повторное профессиональное обучение для детей-сирот,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:20

2022-11-29T19:20

2022-11-29T19:21

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий возможность пройти бесплатное повторное профессиональное обучение для детей-сирот, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Согласно авторам пояснительной записки, в такую категорию входят дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости).Как сказано в пояснительной записке, предлагается установить выплату пособия указанным категориям лиц на приобретение "учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячного пособия в течение всего периода прохождения повторного обучения".

https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, госдума рф