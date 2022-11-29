https://ria.ru/20221129/pripasy-1834948812.html

США поставили Рабочей партии Курдистана крупнейшую партию боеприпасов

США поставили Рабочей партии Курдистана крупнейшую партию боеприпасов - РИА Новости, 29.11.2022

США поставили Рабочей партии Курдистана крупнейшую партию боеприпасов

США поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) крупнейшую партию боеприпасов, в то время как Анкара готовилась к наземной операции на севере РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:51

2022-11-29T10:51

2022-11-29T13:01

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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. США поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) крупнейшую партию боеприпасов, в то время как Анкара готовилась к наземной операции на севере Сирии, пишет газета Yeni Şafak.Конвой с вооружением прошел через пограничный пункт Аль-Валид на сирийско-иракской границе и направился на базу Таль-Байдар к югу от Хасеке, указали журналисты."РПК перевозила это оборудование через туннели. Местные источники сообщили, что военная подготовка распространилась и на города Маликии, Аль-Камишли, Дарбасия", — пишет газета.Издание также уточнило, что "этот военный конвой был одним из самых крупных, когда-либо прибывавших в регион". При этом, как пишут журналисты, "РПК находится в состоянии паники"."Террористическая организация начала насильно вербовать детей в лагерях, особенно в Тель-Рифате. Она перенесла штаб-квартиры в такие места, как школы, мечети и медицинские учреждения, чтобы избежать бомбардировок со стороны Турции и вести черную пропаганду на случай операции", — подытожили авторы статьи.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии. Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.Замглавы МИД Сирии Айман Сусан, в свою очередь, заявил, что Анкара своими ударами нарушила суверенитет страны и международное право, что ведет к дальнейшей эскалации ситуации.Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва надеется, что Турция услышит призывы воздержаться от военных действий, так как это может привести к росту насилия на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20221129/erdogan-1834939067.html

https://ria.ru/20221129/turtsiya-1834935146.html

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в мире, турция, сирия, сша, в мире – радио sputnik