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США поставили Рабочей партии Курдистана крупнейшую партию боеприпасов - РИА Новости, 29.11.2022
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США поставили Рабочей партии Курдистана крупнейшую партию боеприпасов
США поставили Рабочей партии Курдистана крупнейшую партию боеприпасов - РИА Новости, 29.11.2022
США поставили Рабочей партии Курдистана крупнейшую партию боеприпасов
США поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) крупнейшую партию боеприпасов, в то время как Анкара готовилась к наземной операции на севере РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:51
2022-11-29T13:01
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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. США поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) крупнейшую партию боеприпасов, в то время как Анкара готовилась к наземной операции на севере Сирии, пишет газета Yeni Şafak.Конвой с вооружением прошел через пограничный пункт Аль-Валид на сирийско-иракской границе и направился на базу Таль-Байдар к югу от Хасеке, указали журналисты."РПК перевозила это оборудование через туннели. Местные источники сообщили, что военная подготовка распространилась и на города Маликии, Аль-Камишли, Дарбасия", — пишет газета.Издание также уточнило, что "этот военный конвой был одним из самых крупных, когда-либо прибывавших в регион". При этом, как пишут журналисты, "РПК находится в состоянии паники"."Террористическая организация начала насильно вербовать детей в лагерях, особенно в Тель-Рифате. Она перенесла штаб-квартиры в такие места, как школы, мечети и медицинские учреждения, чтобы избежать бомбардировок со стороны Турции и вести черную пропаганду на случай операции", — подытожили авторы статьи.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии. Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.Замглавы МИД Сирии Айман Сусан, в свою очередь, заявил, что Анкара своими ударами нарушила суверенитет страны и международное право, что ведет к дальнейшей эскалации ситуации.Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва надеется, что Турция услышит призывы воздержаться от военных действий, так как это может привести к росту насилия на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20221129/erdogan-1834939067.html
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в мире, турция, сирия, сша, в мире – радио sputnik
В мире, Турция, Сирия, США, В мире – Радио Sputnik
10:51 29.11.2022 (обновлено: 13:01 29.11.2022)
 
США поставили Рабочей партии Курдистана крупнейшую партию боеприпасов

Yeni Şafak: США поставили РПК крупнейшую партию боеприпасов перед операцией Турции в Сирии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоец Рабочей партии Курдистана (РПК)
Боец Рабочей партии Курдистана (РПК) - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Боец Рабочей партии Курдистана (РПК). Архивное фото
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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. США поставили запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) крупнейшую партию боеприпасов, в то время как Анкара готовилась к наземной операции на севере Сирии, пишет газета Yeni Şafak.

"США направили террористам 120 автомобилей с бронетехникой, оружием, боеприпасами и материально-техническими средствами", - сообщило издание.

Конвой с вооружением прошел через пограничный пункт Аль-Валид на сирийско-иракской границе и направился на базу Таль-Байдар к югу от Хасеке, указали журналисты.
"РПК перевозила это оборудование через туннели. Местные источники сообщили, что военная подготовка распространилась и на города Маликии, Аль-Камишли, Дарбасия", — пишет газета.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 10:05
Встреча Эрдогана и Асада состоится в ближайшее время, сообщили СМИ
Издание также уточнило, что "этот военный конвой был одним из самых крупных, когда-либо прибывавших в регион". При этом, как пишут журналисты, "РПК находится в состоянии паники".
"Террористическая организация начала насильно вербовать детей в лагерях, особенно в Тель-Рифате. Она перенесла штаб-квартиры в такие места, как школы, мечети и медицинские учреждения, чтобы избежать бомбардировок со стороны Турции и вести черную пропаганду на случай операции", — подытожили авторы статьи.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии. Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
Замглавы МИД Сирии Айман Сусан, в свою очередь, заявил, что Анкара своими ударами нарушила суверенитет страны и международное право, что ведет к дальнейшей эскалации ситуации.
Как отметил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва надеется, что Турция услышит призывы воздержаться от военных действий, так как это может привести к росту насилия на Ближнем Востоке.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 09:44
Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака
 
В миреТурцияСирияСШАВ мире – Радио Sputnik
 
 
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