https://ria.ru/20221129/pravosudie-1835011007.html
Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия
Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия - РИА Новости, 29.11.2022
Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия
Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:50
2022-11-29T13:50
2022-11-29T13:56
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия."Магистральным направлением десятого съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия. Понимаю, что здесь еще немало проблем, но если проанализировать решения, которые принимались на ваших съездах ранее, то мы увидим их колоссальное влияние и на развитие судебной системы, и на практику рассмотрения дел", - сказал Путин.Он выразил уверенность в том, что и нынешний съезд внесет вклад в совершенствование отечественного правосудия.
https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
13:50 29.11.2022 (обновлено: 13:56 29.11.2022)
Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия
Президент Путин заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия.
"Магистральным направлением десятого съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия. Понимаю, что здесь еще немало проблем, но если проанализировать решения, которые принимались на ваших съездах ранее, то мы увидим их колоссальное влияние и на развитие судебной системы, и на практику рассмотрения дел", - сказал Путин.
Он выразил уверенность в том, что и нынешний съезд внесет вклад в совершенствование отечественного правосудия.