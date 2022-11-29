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Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия
Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия - РИА Новости, 29.11.2022
Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия
Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:50
2022-11-29T13:56
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия."Магистральным направлением десятого съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия. Понимаю, что здесь еще немало проблем, но если проанализировать решения, которые принимались на ваших съездах ранее, то мы увидим их колоссальное влияние и на развитие судебной системы, и на практику рассмотрения дел", - сказал Путин.Он выразил уверенность в том, что и нынешний съезд внесет вклад в совершенствование отечественного правосудия.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
13:50 29.11.2022 (обновлено: 13:56 29.11.2022)
 
Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия

Президент Путин заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия.
"Магистральным направлением десятого съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия. Понимаю, что здесь еще немало проблем, но если проанализировать решения, которые принимались на ваших съездах ранее, то мы увидим их колоссальное влияние и на развитие судебной системы, и на практику рассмотрения дел", - сказал Путин.
Он выразил уверенность в том, что и нынешний съезд внесет вклад в совершенствование отечественного правосудия.
Место судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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