https://ria.ru/20221129/pravosudie-1835011007.html

Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия

Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия - РИА Новости, 29.11.2022

Путин призвал повышать эффективность и доступность правосудия

Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:50

2022-11-29T13:50

2022-11-29T13:56

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия."Магистральным направлением десятого съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия. Понимаю, что здесь еще немало проблем, но если проанализировать решения, которые принимались на ваших съездах ранее, то мы увидим их колоссальное влияние и на развитие судебной системы, и на практику рассмотрения дел", - сказал Путин.Он выразил уверенность в том, что и нынешний съезд внесет вклад в совершенствование отечественного правосудия.

https://ria.ru/20221129/sudi-1835014800.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин