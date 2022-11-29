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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и технику - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/poteri-1834949250.html
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и технику
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и технику - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и технику
Украинские войска за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике потеряли более 60 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, четыре... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:53
2022-11-29T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике потеряли более 60 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, четыре гаубицы, два танка, сбито три беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы Д-30, два танка (Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы Д-30, три танка и 14 единиц бронированной и автомобильной техники.
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
10:53 29.11.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 60 человек и технику

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 60 человек и технику

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике потеряли более 60 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, четыре гаубицы, два танка, сбито три беспилотника, сообщила во вторник Народная милиция ДНР.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы Д-30, два танка (Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы Д-30, три танка и 14 единиц бронированной и автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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