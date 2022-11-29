https://ria.ru/20221129/postavki-1834964840.html

Новак: Россия увеличила поставки СПГ в Китай за 10 месяцев на 32%

Новак: Россия увеличила поставки СПГ в Китай за 10 месяцев на 32% - РИА Новости, 29.11.2022

Новак: Россия увеличила поставки СПГ в Китай за 10 месяцев на 32%

Поставки российского сжиженного природного газа в Китай за 10 месяцев выросли на 32%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:55

2022-11-29T11:55

2022-11-29T12:50

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поставки российского сжиженного природного газа в Китай за 10 месяцев выросли на 32%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Экспорт СПГ из России (в Китай - ред.) только за 10 месяцев этого года вырос на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - отметил Новак, выступая на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.Россия находится на втором месте по поставкам в Китай трубопроводного газа, на четвертом месте - по объемам экспорта сжиженного природного газа, наращиваются поставки по газопроводу "Сила Сибири", отметил Новак. Также вице-премьер напомнил, что "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с китайской CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок согласно ему вырастет на 10 миллиардов кубометров и достигнет 48 миллиардов кубометров ежегодно.Кроме того, отметил Новак, продолжаются проектно-изыскательские работы по маршруту поставок газа из России в Китай через территорию Монголии - по газопроводу "Союз Восток", продолжению "Силы Сибири 2". Так экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.Успешно работает и завод "Ямал СПГ", совместный проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения, отметил Новак. Участники проекта - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).Также вице-премьер напомнил о втором после "Ямала СПГ" крупнотоннажном проекте производства сжиженного природного газа - "Арктик СПГ 2". По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).Кроме того, в России рассчитывают на участие китайских партнеров в проекте Усть-Луга мощностью 13 миллионов тонн СПГ в год, отметил вице-премьер. Также ведется работа по заключению межправительственного соглашения о сотрудничестве при реализации проекта Амурского газохимического комплекса (ГХК), добавил Новак. В перспективе, по его словам, также рассматриваются поставки на рынки Китая низкоуглеродного аммиака и водорода.

https://ria.ru/20220112/dogovory-1767449776.html

https://ria.ru/20221121/spg-1833070317.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, китай