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Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей - РИА Новости, 29.11.2022
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Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей
Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей - РИА Новости, 29.11.2022
Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей
Италия готова оказать Украине технологическую помощь в восстановлении работы ее электросетей в преддверии зимы, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:41
2022-11-29T16:41
в мире
антонио таяни
украина
италия
нато
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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Италия готова оказать Украине технологическую помощь в восстановлении работы ее электросетей в преддверии зимы, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте."Мы должны помочь Украине и в этот сложный период. Италия готова сыграть свою роль посредством своих предприятий, направив технологическую помощь, необходимую для поддержания работы электросети. Так мы постараемся обеспечить, чтобы зима не стала трагедией для украинского народа", - приводит слова министра информагентство Ansa.Таяни указал, что важную роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай, которого он охарактеризовал как "партнера, но также конкурента". По словам вице-премьера, Пекин может оказать влияние на Россию для переговоров.Глава итальянского МИД отметил стремление "защитить независимость некоторых стран, как мы это сделали с Украиной". "НАТО и, в частности, Италия находятся на стороне свободы и уважения международного права Молдавии и Грузии", - добавил он.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, антонио таяни, украина, италия, нато
В мире, Антонио Таяни, Украина, Италия, НАТО
16:41 29.11.2022
 
Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей

Глава МИД Италии Таяни: Рим готов помочь Киеву в восстановлении электросетей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Италия готова оказать Украине технологическую помощь в восстановлении работы ее электросетей в преддверии зимы, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.
"Мы должны помочь Украине и в этот сложный период. Италия готова сыграть свою роль посредством своих предприятий, направив технологическую помощь, необходимую для поддержания работы электросети. Так мы постараемся обеспечить, чтобы зима не стала трагедией для украинского народа", - приводит слова министра информагентство Ansa.
Автозаправочная станция Лукойл - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Власти Италии намерены национализировать завод "Лукойла" на Сицилии
Таяни указал, что важную роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай, которого он охарактеризовал как "партнера, но также конкурента". По словам вице-премьера, Пекин может оказать влияние на Россию для переговоров.
Глава итальянского МИД отметил стремление "защитить независимость некоторых стран, как мы это сделали с Украиной". "НАТО и, в частности, Италия находятся на стороне свободы и уважения международного права Молдавии и Грузии", - добавил он.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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