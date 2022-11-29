https://ria.ru/20221129/polsha-1835060085.html

Польша отказалась отдавать Украине свои ЗРК Patriot

Польша отказалась отдавать Украине свои ЗРК Patriot - РИА Новости, 29.11.2022

Польша отказалась отдавать Украине свои ЗРК Patriot

Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:02

2022-11-29T16:02

2022-11-29T16:55

в мире

матеуш моравецкий

польша

украина

германия

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

право и справедливость

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий."Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают", — сказал он журналистам.Премьер напомнил, что у Германии и других союзников по НАТО уже есть эти батареи."Но нужно сказать честно, что сейчас скорее польское небо под угрозой, а не немецкое", — добавил он.Моравецкий отметил, что в Польше уже несут дежурство ЗРК Patriot, развернутые там американцами.При этом премьер настаивает, чтобы Германия передала Patriot Киеву. Он предлагает разместить комплексы в западной части Украины, чтобы они защищали и небо в восточной части Польши."Я очень рад, что другая страна предложила свое вооружение ПВО. Мы такого оружия не имеем, но имеем оружие, которое тоже можно назвать противоракетным, и передали его на Украину. Другие страны также передают. Так что призываю Германию, чтобы выполнили то, что необходимо для защищающей независимость и суверенитет Европы, а также Германии, Украины", — заключил Моравецкий.После падения украинской ракеты на территории Польши министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с Варшавой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский и вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак, со своей стороны, призвали направить эти Patriot на Украину, а не в Польшу.В немецком Минобороны ответили, что эти ЗРК входят в систему противовоздушной обороны НАТО и должны остаться ее неотъемлемой частью. Россия уже не раз предупреждала Запад, что тот играет с огнем, поставляя вооружения на Украину. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы c оружием станут законной целью для российской армии. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание киевского режима вооружениями не поспособствует урегулированию конфликта и будет иметь только негативный эффект.

https://ria.ru/20221125/germaniya-1834154371.html

https://ria.ru/20221121/nato-1833214773.html

https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834283275.html

польша

украина

германия

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в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, германия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), право и справедливость, ярослав качиньский, кристина ламбрехт