https://ria.ru/20221129/polsha-1835060085.html
Польша отказалась отдавать Украине свои ЗРК Patriot
Польша отказалась отдавать Украине свои ЗРК Patriot - РИА Новости, 29.11.2022
Польша отказалась отдавать Украине свои ЗРК Patriot
Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:02
2022-11-29T16:02
2022-11-29T16:55
в мире
матеуш моравецкий
польша
украина
германия
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
право и справедливость
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий."Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают", — сказал он журналистам.Премьер напомнил, что у Германии и других союзников по НАТО уже есть эти батареи."Но нужно сказать честно, что сейчас скорее польское небо под угрозой, а не немецкое", — добавил он.Моравецкий отметил, что в Польше уже несут дежурство ЗРК Patriot, развернутые там американцами.При этом премьер настаивает, чтобы Германия передала Patriot Киеву. Он предлагает разместить комплексы в западной части Украины, чтобы они защищали и небо в восточной части Польши."Я очень рад, что другая страна предложила свое вооружение ПВО. Мы такого оружия не имеем, но имеем оружие, которое тоже можно назвать противоракетным, и передали его на Украину. Другие страны также передают. Так что призываю Германию, чтобы выполнили то, что необходимо для защищающей независимость и суверенитет Европы, а также Германии, Украины", — заключил Моравецкий.После падения украинской ракеты на территории Польши министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с Варшавой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский и вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак, со своей стороны, призвали направить эти Patriot на Украину, а не в Польшу.В немецком Минобороны ответили, что эти ЗРК входят в систему противовоздушной обороны НАТО и должны остаться ее неотъемлемой частью. Россия уже не раз предупреждала Запад, что тот играет с огнем, поставляя вооружения на Украину. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы c оружием станут законной целью для российской армии. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание киевского режима вооружениями не поспособствует урегулированию конфликта и будет иметь только негативный эффект.
https://ria.ru/20221125/germaniya-1834154371.html
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в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, германия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), право и справедливость, ярослав качиньский, кристина ламбрехт
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, Германия, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Право и справедливость, Ярослав Качиньский, Кристина Ламбрехт
16:02 29.11.2022 (обновлено: 16:55 29.11.2022)
Польша отказалась отдавать Украине свои ЗРК Patriot
Премьер-министр Моравецкий: Польша не отдаст Украине свои ЗРК Patriot
ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Польша не собирается отдавать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают", — сказал он журналистам.
Премьер напомнил, что у Германии и других союзников по НАТО уже есть эти батареи.
"Но нужно сказать честно, что сейчас скорее польское небо под угрозой, а не немецкое", — добавил он.
Моравецкий отметил, что в Польше уже несут дежурство ЗРК Patriot, развернутые там американцами.
"У нас также есть Patriot, которые поставлены вокруг Ясёнки — гуманитарно-транспортного хаба в юго-восточной части Польши. Там Patriot служат для обороны тех транспортных путей. Но это не наши Patriot, а Patriot, поставленные нашими американскими союзниками", — сказал он.
При этом премьер настаивает, чтобы Германия передала Patriot Киеву. Он предлагает разместить комплексы в западной части Украины, чтобы они защищали и небо в восточной части Польши.
"Я очень рад, что другая страна предложила свое вооружение ПВО. Мы такого оружия не имеем, но имеем оружие, которое тоже можно назвать противоракетным, и передали его на Украину. Другие страны также передают. Так что призываю Германию, чтобы выполнили то, что необходимо для защищающей независимость и суверенитет Европы, а также Германии, Украины", — заключил Моравецкий.
После падения украинской ракеты на территории Польши министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с Варшавой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter
и размещении в стране ЗРК Patriot. Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость
" Ярослав Качиньский
и вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак
, со своей стороны, призвали направить эти Patriot на Украину, а не в Польшу.
В немецком Минобороны ответили, что эти ЗРК входят в систему противовоздушной обороны НАТО и должны остаться ее неотъемлемой частью.
Россия уже не раз предупреждала Запад, что тот играет с огнем, поставляя вооружения на Украину. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы c оружием станут законной целью для российской армии. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание киевского режима вооружениями не поспособствует урегулированию конфликта и будет иметь только негативный эффект.