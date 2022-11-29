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Власти Румынии готовы поддерживать Украину так долго, как это будет нужно
Власти Румынии готовы поддерживать Украину так долго, как это будет нужно - РИА Новости, 29.11.2022
Власти Румынии готовы поддерживать Украину так долго, как это будет нужно
Румыния продолжит оказывать поддержку Украине максимально долго, заявил во вторник глава МИД Румынии Богдан Ауреску. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:50
2022-11-29T14:50
2022-11-29T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
богдан ауреску
энтони блинкен
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Румыния продолжит оказывать поддержку Украине максимально долго, заявил во вторник глава МИД Румынии Богдан Ауреску.Во вторник и в среду в Бухаресте проходит заседание глав МИД стран НАТО.По словам Ауреску, Бухарест обсуждает с США увеличение присутствия НАТО в Румынии с батальона до бригады. Во вторник он планирует принять участие в сессии с участием главы МИД Украины, на которой будут озвучены потребности Киева, отметил Ауреску.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, здоровье - общество, богдан ауреску, энтони блинкен, сергей лавров, украина, румыния, россия, нато
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Власти Румынии готовы поддерживать Украину так долго, как это будет нужно
Глава МИД Румынии Ауреску: страна будет оказывать поддержку Украине максимально долго