https://ria.ru/20221129/podderzhka-1835037768.html

Власти Румынии готовы поддерживать Украину так долго, как это будет нужно

Власти Румынии готовы поддерживать Украину так долго, как это будет нужно - РИА Новости, 29.11.2022

Власти Румынии готовы поддерживать Украину так долго, как это будет нужно

Румыния продолжит оказывать поддержку Украине максимально долго, заявил во вторник глава МИД Румынии Богдан Ауреску. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:50

2022-11-29T14:50

2022-11-29T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

богдан ауреску

энтони блинкен

сергей лавров

украина

румыния

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Румыния продолжит оказывать поддержку Украине максимально долго, заявил во вторник глава МИД Румынии Богдан Ауреску.Во вторник и в среду в Бухаресте проходит заседание глав МИД стран НАТО.По словам Ауреску, Бухарест обсуждает с США увеличение присутствия НАТО в Румынии с батальона до бригады. Во вторник он планирует принять участие в сессии с участием главы МИД Украины, на которой будут озвучены потребности Киева, отметил Ауреску.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, богдан ауреску, энтони блинкен, сергей лавров, украина, румыния, россия, нато