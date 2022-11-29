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В Финляндии изучают сотни случаев подделки пограничных штампов россиянами - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221129/poddelka-1835040163.html
В Финляндии изучают сотни случаев подделки пограничных штампов россиянами
В Финляндии изучают сотни случаев подделки пограничных штампов россиянами - РИА Новости, 29.11.2022
В Финляндии изучают сотни случаев подделки пограничных штампов россиянами
Пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки карточек вида на жительства в ЕС, которые... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:55
2022-11-29T14:55
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. Пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки карточек вида на жительства в ЕС, которые обнаруживают у россиян при пересечении границы."Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследует только 88 подделок, связанных с карточками вида на жительство. Всего в этом году было выявлено почти 350 подделок печатей, во много раз больше, чем в предыдущие годы", - заявил представитель пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти, которого цитирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.В сообщении говорится, что подделки и мошенничество связаны с требованием Евросоюза по легальному нахождению по визе не более 90 дней в полугодии при многократной визе, либо по срокам, указанным в краткосрочной визе."Большая часть людей, представивших этой осенью поддельные документы, являются выходцами из Северо-Кавказского региона России", - говорится в сообщении.Пограничники Финляндии предупреждают о тысячах человек, остающихся в ЕС без законных на то оснований.
https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820477655.html
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финляндия, евросоюз, туризм, новости - туризм
Туризм, Финляндия, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
14:55 29.11.2022
 
В Финляндии изучают сотни случаев подделки пограничных штампов россиянами

Финские пограничники расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов россиянами

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. Пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки карточек вида на жительства в ЕС, которые обнаруживают у россиян при пересечении границы.
"Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследует только 88 подделок, связанных с карточками вида на жительство. Всего в этом году было выявлено почти 350 подделок печатей, во много раз больше, чем в предыдущие годы", - заявил представитель пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти, которого цитирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
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В сообщении говорится, что подделки и мошенничество связаны с требованием Евросоюза по легальному нахождению по визе не более 90 дней в полугодии при многократной визе, либо по срокам, указанным в краткосрочной визе.
"Большая часть людей, представивших этой осенью поддельные документы, являются выходцами из Северо-Кавказского региона России", - говорится в сообщении.
Пограничники Финляндии предупреждают о тысячах человек, остающихся в ЕС без законных на то оснований.
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