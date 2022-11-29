https://ria.ru/20221129/pochta-1834960044.html

"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов

"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов - РИА Новости, 29.11.2022

"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов

"Почта России" сообщила о запуске сервиса доставки товаров из европейских интернет-магазинов и с сайтов различных брендов. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:40

2022-11-29T11:40

2022-11-29T15:24

технологии

почта россии

санкции в отношении россии

экономика

россия

германия

zara

h&m

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Почта России" сообщила о запуске сервиса доставки товаров из европейских интернет-магазинов и с сайтов различных брендов.Также заказать товары можно на сайтах брендов Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других.Новая услуга доступна для клиентов "Почта Global" — партнера "Почты России" по доставке товаров с зарубежных онлайн-площадок. Покупатели могут получить заказ в почтовых отделениях или курьерской доставкой. На сайте "Почта Global" доступна оплата российской банковской картой.Заказы из зарубежных интернет-магазинов поступают на склады в Берлине, оттуда их отправляют покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию — от 14 дней.После начала спецоперации на Украине модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о приостановке работы в России. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS на фоне международных санкций также перестал доставлять посылки в страну.В сегменте масс-маркет о приостановке работы магазинов в России сообщили Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex, которая была представлена бутиками под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti.В середине июля крупная сеть Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Однако позже открыла свои магазины в торговых центрах для продажи остатков.

https://ria.ru/20221121/ozon-1832972187.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, почта россии, санкции в отношении россии, экономика, россия, германия, zara, h&m