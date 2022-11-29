https://ria.ru/20221129/pochta-1834960044.html
"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов
"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов - РИА Новости, 29.11.2022
"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов
"Почта России" сообщила о запуске сервиса доставки товаров из европейских интернет-магазинов и с сайтов различных брендов. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:40
2022-11-29T11:40
2022-11-29T15:24
технологии
почта россии
санкции в отношении россии
экономика
россия
германия
zara
h&m
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Почта России" сообщила о запуске сервиса доставки товаров из европейских интернет-магазинов и с сайтов различных брендов.Также заказать товары можно на сайтах брендов Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других.Новая услуга доступна для клиентов "Почта Global" — партнера "Почты России" по доставке товаров с зарубежных онлайн-площадок. Покупатели могут получить заказ в почтовых отделениях или курьерской доставкой. На сайте "Почта Global" доступна оплата российской банковской картой.Заказы из зарубежных интернет-магазинов поступают на склады в Берлине, оттуда их отправляют покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию — от 14 дней.После начала спецоперации на Украине модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о приостановке работы в России. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS на фоне международных санкций также перестал доставлять посылки в страну.В сегменте масс-маркет о приостановке работы магазинов в России сообщили Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex, которая была представлена бутиками под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti.В середине июля крупная сеть Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Однако позже открыла свои магазины в торговых центрах для продажи остатков.
https://ria.ru/20221121/ozon-1832972187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, почта россии, санкции в отношении россии, экономика, россия, германия, zara, h&m
Технологии, Почта России, Санкции в отношении России, Экономика, Россия, Германия, Zara, H&M
11:40 29.11.2022 (обновлено: 15:24 29.11.2022)
"Почта России" запустила доставку из европейских интернет-магазинов
"Почта России" запустила доставку из иностранных интернет-магазинов и с сайтов брендов
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
"Почта России" сообщила о запуске сервиса
доставки товаров из европейских интернет-магазинов и с сайтов различных брендов.
"Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa", — говорится в пресс-релизе.
Также заказать товары можно на сайтах брендов Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других.
Новая услуга доступна для клиентов "Почта Global" — партнера "Почты России" по доставке товаров с зарубежных онлайн-площадок. Покупатели могут получить заказ в почтовых отделениях или курьерской доставкой. На сайте "Почта Global" доступна оплата российской банковской картой.
Заказы из зарубежных интернет-магазинов поступают на склады в Берлине, оттуда их отправляют покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию — от 14 дней.
После начала спецоперации на Украине модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о приостановке работы в России. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS на фоне международных санкций также перестал доставлять посылки в страну.
В сегменте масс-маркет о приостановке работы магазинов в России сообщили Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex
, которая была представлена бутиками под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti.
В середине июля крупная сеть Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Однако позже открыла свои магазины в торговых центрах для продажи остатков.