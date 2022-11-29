https://ria.ru/20221129/pivo-1834918429.html
В России не ожидают роста производства пива, заявили в ассоциации
В России не ожидают роста производства пива, заявили в ассоциации - РИА Новости, 29.11.2022
В России не ожидают роста производства пива, заявили в ассоциации
Производители пива не ожидают увеличения его производства в РФ по итогам 2022 года из-за растущих издержек, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T06:42
2022-11-29T06:42
2022-11-29T06:42
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Производители пива не ожидают увеличения его производства в РФ по итогам 2022 года из-за растущих издержек, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов."В январе-сентябре российские пивоваренные компании произвели, по данным Росстата, 648,8 миллиона декалитров пива – это незначительно, всего на 2,9%, превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Итоговые объемы производства в 2022 году, как мы предполагаем, останутся примерно на уровне предыдущего года - тогда они составили 816 миллионов декалитров", - сообщил Мамонтов.Он добавил, что продажи за девять месяцев, по данным Nielsen IQ, остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, повысившись лишь на 0,8%, но в денежном выражении – выросли на 14%. "Спросу не дало сильно просесть жаркое лето, но в последние два-три месяца он в целом немного сократился", - заметил собеседник агентства.По его мнению, схожая картина по сокращению реализации и в индустрии HoReCa (общепит и гостиничный бизнес) - возможно, в связи с продолжающимся падением покупательской способности населения и желанием сократить траты вне дома. В целом продажи пива по итогам года также могут показать небольшое отставание от прошлогодних показателей, считает Мамонтов.По его словам, рост цен на сырье и материалы начался ещё в 2021 году в связи с логистическими сложностями в пандемию; кроме того, к заметному росту издержек привели внешние вызовы текущего года. Следствие – подорожание производства пива: давление будет сохраняться и в следующем году, но что будет с ценой, однозначно сказать пока сложно, заметил собеседник агентства."Сказать, что все проблемы на сегодняшний день решены, было бы преувеличением, но мы наблюдаем постепенную стабилизацию ситуации. Товарные ниши, которые освободились весной, заполняются методом импортозамещения или поставками из "дружественных" стран. Например, по бумаге для этикеток идут переговоры с российскими ЦБК о производстве аналогов той продукции, что поставлялась из-за рубежа. Но в данном случае важно понимать, сопоставимы ли эти аналоги по качеству.Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru во вторник в 10.00 мск.
https://ria.ru/20221122/pivo-1833484154.html
https://ria.ru/20221128/pivo-1834768569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России не ожидают роста производства пива, заявили в ассоциации
Ассоциация производителей пива: в России не ожидают роста производства пива по итогам года
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Производители пива не ожидают увеличения его производства в РФ по итогам 2022 года из-за растущих издержек, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов.
"В январе-сентябре российские пивоваренные компании произвели, по данным Росстата
, 648,8 миллиона декалитров пива – это незначительно, всего на 2,9%, превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Итоговые объемы производства в 2022 году, как мы предполагаем, останутся примерно на уровне предыдущего года - тогда они составили 816 миллионов декалитров", - сообщил Мамонтов.
Он добавил, что продажи за девять месяцев, по данным Nielsen IQ, остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, повысившись лишь на 0,8%, но в денежном выражении – выросли на 14%. "Спросу не дало сильно просесть жаркое лето, но в последние два-три месяца он в целом немного сократился", - заметил собеседник агентства.
По его мнению, схожая картина по сокращению реализации и в индустрии HoReCa (общепит и гостиничный бизнес) - возможно, в связи с продолжающимся падением покупательской способности населения и желанием сократить траты вне дома. В целом продажи пива по итогам года также могут показать небольшое отставание от прошлогодних показателей, считает Мамонтов.
По его словам, рост цен на сырье и материалы начался ещё в 2021 году в связи с логистическими сложностями в пандемию; кроме того, к заметному росту издержек привели внешние вызовы текущего года. Следствие – подорожание производства пива: давление будет сохраняться и в следующем году, но что будет с ценой, однозначно сказать пока сложно, заметил собеседник агентства.
"Сказать, что все проблемы на сегодняшний день решены, было бы преувеличением, но мы наблюдаем постепенную стабилизацию ситуации. Товарные ниши, которые освободились весной, заполняются методом импортозамещения или поставками из "дружественных" стран. Например, по бумаге для этикеток идут переговоры с российскими ЦБК о производстве аналогов той продукции, что поставлялась из-за рубежа. Но в данном случае важно понимать, сопоставимы ли эти аналоги по качеству.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru во вторник в 10.00 мск.