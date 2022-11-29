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Сцена Муниципального театра Пирей обрушилась во время репетиции - РИА Новости, 29.11.2022
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Сцена Муниципального театра Пирей обрушилась во время репетиции
Сцена Муниципального театра Пирей обрушилась во время репетиции - РИА Новости, 29.11.2022
Сцена Муниципального театра Пирей обрушилась во время репетиции
Часть сцены в главном зале Муниципального театра Пирей обвалилась во время репетиции учащихся Пирейской музыкальной школы, в результате легкие ранения получили... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:37
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в мире
пирея
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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Часть сцены в главном зале Муниципального театра Пирей обвалилась во время репетиции учащихся Пирейской музыкальной школы, в результате легкие ранения получили несколько учеников, сообщил портал "Прото тема".У трех учащихся синяки и царапины, одна девочка почувствовала боль в груди и ее отправили на обследование в Военно-морской госпиталь.По информации портала, в репетиции участвовало около 170 учащихся.По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что кто-то поменял подпорки сцены и никого не предупредил.Музыкальное представление в Муниципальном театре Пирей было запланировано на 20:00 вечера и было отложено из-за аварии, сообщила "Прото тема".
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в мире, пирея
В мире, Пирея
01:37 29.11.2022
 
Сцена Муниципального театра Пирей обрушилась во время репетиции

Сцена Муниципального театра Пирей обвалилась во время репетиции учащихся музыкальной школы

© Фото : предоставлено Паносом КапетианидисемТеатр в Греции
Театр в Греции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : предоставлено Паносом Капетианидисем
Театр в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Часть сцены в главном зале Муниципального театра Пирей обвалилась во время репетиции учащихся Пирейской музыкальной школы, в результате легкие ранения получили несколько учеников, сообщил портал "Прото тема".
У трех учащихся синяки и царапины, одна девочка почувствовала боль в груди и ее отправили на обследование в Военно-морской госпиталь.
По информации портала, в репетиции участвовало около 170 учащихся.
По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что кто-то поменял подпорки сцены и никого не предупредил.
Музыкальное представление в Муниципальном театре Пирей было запланировано на 20:00 вечера и было отложено из-за аварии, сообщила "Прото тема".
Сцена из балета Щелкунчик, МАМТ, постановка Юрия Посохова
25 ноября, 15:05
Без елки и Феи Драже. Новый "Щелкунчик" в музыкальном театре СтаниславскогоВ Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко поставили новую версию "Щелкунчика" в хореографии Юрия Посохова. Премьерные спектакли пройдут 25 – 27 ноября. Перед Новым Годом спектакль можно будет посмотреть, начиная с 25 декабря.
 
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