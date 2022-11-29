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Сцена Муниципального театра Пирей обрушилась во время репетиции
Сцена Муниципального театра Пирей обрушилась во время репетиции - РИА Новости, 29.11.2022
Сцена Муниципального театра Пирей обрушилась во время репетиции
Часть сцены в главном зале Муниципального театра Пирей обвалилась во время репетиции учащихся Пирейской музыкальной школы, в результате легкие ранения получили... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:37
2022-11-29T01:37
2022-11-29T01:37
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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Часть сцены в главном зале Муниципального театра Пирей обвалилась во время репетиции учащихся Пирейской музыкальной школы, в результате легкие ранения получили несколько учеников, сообщил портал "Прото тема".У трех учащихся синяки и царапины, одна девочка почувствовала боль в груди и ее отправили на обследование в Военно-морской госпиталь.По информации портала, в репетиции участвовало около 170 учащихся.По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что кто-то поменял подпорки сцены и никого не предупредил.Музыкальное представление в Муниципальном театре Пирей было запланировано на 20:00 вечера и было отложено из-за аварии, сообщила "Прото тема".
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в мире, пирея
Сцена Муниципального театра Пирей обрушилась во время репетиции
Сцена Муниципального театра Пирей обвалилась во время репетиции учащихся музыкальной школы
АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Часть сцены в главном зале Муниципального театра Пирей обвалилась во время репетиции учащихся Пирейской музыкальной школы, в результате легкие ранения получили несколько учеников, сообщил портал "Прото тема".
У трех учащихся синяки и царапины, одна девочка почувствовала боль в груди и ее отправили на обследование в Военно-морской госпиталь.
По информации портала, в репетиции участвовало около 170 учащихся.
По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что кто-то поменял подпорки сцены и никого не предупредил.
Музыкальное представление в Муниципальном театре Пирей было запланировано на 20:00 вечера и было отложено из-за аварии, сообщила "Прото тема".