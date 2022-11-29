https://ria.ru/20221129/peregovory-1834912285.html
США не давят на Украину для принуждения к переговорам, заявили в Белом доме
США не давят на Украину для принуждения к переговорам, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.11.2022
США не давят на Украину для принуждения к переговорам, заявили в Белом доме
США не оказывают давления на Украину для принуждения к переговорам с Россией и приветствуют заявления Владимира Зеленского о готовности к "справедливому миру",... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:12
2022-11-29T03:12
2022-11-29T04:40
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. США не оказывают давления на Украину для принуждения к переговорам с Россией и приветствуют заявления Владимира Зеленского о готовности к "справедливому миру", сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома."США всегда очень и очень ясно давали понять, что мы не оказываем никакого давления на украинцев, чтобы вовлечь их в переговоры. Мы очень приветствуем заявления, которые делал президент Зеленский о своей открытости справедливому миру", - заявил он на брифинге в преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона.Чиновник дал понять, что украинская проблематика будет в центре повестки переговоров Макрона с американским руководством.
https://ria.ru/20221129/voyska-1834911475.html
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в мире, сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия
03:12 29.11.2022 (обновлено: 04:40 29.11.2022)
США не давят на Украину для принуждения к переговорам, заявили в Белом доме
Белый дом: США не давят на Украину для принуждения к переговорам с Россией