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Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан" - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/pelikan-1835030982.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"
Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан" - РИА Новости, 29.11.2022
Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую РЛС целеуказания для зенитных ракетных комплексов "Пеликан", заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:25
2022-11-29T14:25
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую РЛС целеуказания для зенитных ракетных комплексов "Пеликан", заявили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается также, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20221129/ataka-1835023960.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:25 29.11.2022
 
Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"

Российские военные в Днепропетровской области уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ
Боец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец артиллерийского расчета во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую РЛС целеуказания для зенитных ракетных комплексов "Пеликан", заявили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается также, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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