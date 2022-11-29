https://ria.ru/20221129/pelikan-1835030982.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"
Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан" - РИА Новости, 29.11.2022
Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую РЛС целеуказания для зенитных ракетных комплексов "Пеликан", заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:25
2022-11-29T14:25
2022-11-29T14:25
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815456147_0:52:1451:868_1920x0_80_0_0_325a5fdeafdd1c938c072bab31a0b6c2.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую РЛС целеуказания для зенитных ракетных комплексов "Пеликан", заявили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается также, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20221129/ataka-1835023960.html
днепропетровская область
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815456147_187:0:1451:948_1920x0_80_0_0_0c4c09aa88011be15c0efd40127855c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"
Российские военные в Днепропетровской области уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"