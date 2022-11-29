https://ria.ru/20221129/pelikan-1835030982.html

Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"

Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан" - РИА Новости, 29.11.2022

Российские военные уничтожили украинскую РЛС для ЗРК "Пеликан"

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую РЛС целеуказания для зенитных ракетных комплексов "Пеликан", заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:25

2022-11-29T14:25

2022-11-29T14:25

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815456147_0:52:1451:868_1920x0_80_0_0_325a5fdeafdd1c938c072bab31a0b6c2.jpg

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую РЛС целеуказания для зенитных ракетных комплексов "Пеликан", заявили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам "Пеликан", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается также, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

https://ria.ru/20221129/ataka-1835023960.html

днепропетровская область

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

днепропетровская область, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)