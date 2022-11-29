https://ria.ru/20221129/pelevin-1835098590.html

Новый сборник стихов Александра Пелевина выйдет в декабре

Новый сборник стихов Александра Пелевина выйдет в декабре - РИА Новости, 29.11.2022

Новый сборник стихов Александра Пелевина выйдет в декабре

Писатель Александр Пелевин сообщил, что работает над новым сборником поэзии, который должен выйти в декабре. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:05

2022-11-29T18:05

2022-11-29T18:05

культура

новости культуры

александр пелевин (писатель)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Писатель Александр Пелевин сообщил, что работает над новым сборником поэзии, который должен выйти в декабре."В работе новый сборник стихов, он выйдет в издательстве "Питер", где-то в декабре. Скорее всего, до конца этого года выйдет", — рассказал писатель в ходе презентации книги.Автор добавил, что также работает и над небольшим юмористическим рассказом. "На днях я должен дописать один смешной рассказ в один смешной сборник. Детали пока раскрывать не могу, но сама идея проекта очень интересна, и я подписался на это, потому что это очень весело", — сказал он.Александр Пелевин — русский писатель и поэт. В 2021 году стал лауреатом премии "Национальный бестселлер" с книгой "Покров-17". Написал романы "Здесь живу только я", "Калинова яма", "Четверо", а также выпустил поэтические сборники "Как мертвый Лимонов" и "Красное, черное, белое и нечто совершенно иное".

https://ria.ru/20220928/izdatelstva-1819877350.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, александр пелевин (писатель)