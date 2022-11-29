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В МВД опровергли сообщения о перебоях в выдаче паспортов
В МВД опровергли сообщения о перебоях в выдаче паспортов - РИА Новости, 29.11.2022
В МВД опровергли сообщения о перебоях в выдаче паспортов
Подразделения МВД РФ обеспечены оргтехникой в полном объеме, а выдача паспортов проводится в плановом режиме, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:59
2022-11-29T15:59
2022-11-29T15:59
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА 29 ноя – РИА Новости. Подразделения МВД РФ обеспечены оргтехникой в полном объеме, а выдача паспортов проводится в плановом режиме, сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в МВД, во вторник в ряде СМИ и социальных сетях были опубликованы материалы, в которых со ссылкой на представителя МВД России генерал-майора внутренней службы Ю. Войнова были сделаны прогнозы о возможном дефиците оргтехники, необходимой для печати паспортов граждан РФ."В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что Войнов накануне принимал участие в круглом столе на тему "Механизмы поддержки импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий". В своем выступлении он призвал к сотрудничеству отечественных производителей компьютерной и оргтехники в условиях, вызванных внешним санкционным давлением.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД опровергли сообщения о перебоях в выдаче паспортов
В МВД сообщили, что проводят выдачу паспортов в плановом режиме
МОСКВА 29 ноя – РИА Новости.
Подразделения МВД РФ обеспечены оргтехникой в полном объеме, а выдача паспортов проводится в плановом режиме, сообщает
пресс-служба ведомства.
Как уточнили в МВД, во вторник в ряде СМИ и социальных сетях были опубликованы материалы, в которых со ссылкой на представителя МВД России генерал-майора внутренней службы Ю. Войнова были сделаны прогнозы о возможном дефиците оргтехники, необходимой для печати паспортов граждан РФ.
"В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что Войнов накануне принимал участие в круглом столе на тему "Механизмы поддержки импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий". В своем выступлении он призвал к сотрудничеству отечественных производителей компьютерной и оргтехники в условиях, вызванных внешним санкционным давлением.