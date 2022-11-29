https://ria.ru/20221129/pasport-1835059112.html

В МВД опровергли сообщения о перебоях в выдаче паспортов

В МВД опровергли сообщения о перебоях в выдаче паспортов - РИА Новости, 29.11.2022

В МВД опровергли сообщения о перебоях в выдаче паспортов

Подразделения МВД РФ обеспечены оргтехникой в полном объеме, а выдача паспортов проводится в плановом режиме, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:59

2022-11-29T15:59

2022-11-29T15:59

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА 29 ноя – РИА Новости. Подразделения МВД РФ обеспечены оргтехникой в полном объеме, а выдача паспортов проводится в плановом режиме, сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в МВД, во вторник в ряде СМИ и социальных сетях были опубликованы материалы, в которых со ссылкой на представителя МВД России генерал-майора внутренней службы Ю. Войнова были сделаны прогнозы о возможном дефиците оргтехники, необходимой для печати паспортов граждан РФ."В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что Войнов накануне принимал участие в круглом столе на тему "Механизмы поддержки импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий". В своем выступлении он призвал к сотрудничеству отечественных производителей компьютерной и оргтехники в условиях, вызванных внешним санкционным давлением.

https://ria.ru/20220920/zagranpasport-1818048366.html

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)