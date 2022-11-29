https://ria.ru/20221129/papa-1834967276.html

Посол выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского о СВО

Посол выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского о СВО - РИА Новости, 29.11.2022

Посол выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского о СВО

Москва выразила решительный протест Ватикану после слов папы римского о якобы "особой жестокости", которую проявляют чеченцы и буряты в ходе специальной военной РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:03

2022-11-29T12:03

2022-11-29T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

александр авдеев (дипломат)

ватикан

украина

россия

папа римский

религия

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ВАТИКАН, 29 ноя — РИА Новости. Москва выразила решительный протест Ватикану после слов папы римского о якобы "особой жестокости", которую проявляют чеченцы и буряты в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости посол России Александр Авдеев.Он уточнил, что посетил дипломатическую службу Ватикана накануне вечером.Папа Франциск в интервью журналу Amerika, который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал бурятов и чеченцев.Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал это высказывание как минимум странным. В свою очередь, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, заявил, что слова папы римского — это реакция на "ультимативную позицию Кадырова и его команды" против "всемирного ЛГБТ-лобби".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221129/buddist-1834920913.html

ватикан

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, александр авдеев (дипломат), ватикан, украина, россия, папа римский, религия