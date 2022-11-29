https://ria.ru/20221129/otzyvy-1835026795.html

Медиапроект "Ожившие мифы древнего Китая" получил положительные отзывы

Медиапроект "Ожившие мифы древнего Китая" получил положительные отзывы - РИА Новости, 29.11.2022

Медиапроект "Ожившие мифы древнего Китая" получил положительные отзывы

Анимационные ролики медиапроекта "Ожившие мифы древнего Китая", в озвучке которых участвовала российская фигуристка, чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:21

2022-11-29T14:21

2022-11-29T14:21

россия-китай: главное

технологии

анна щербакова

китай

россия

китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)

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МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Анимационные ролики медиапроекта "Ожившие мифы древнего Китая", в озвучке которых участвовала российская фигуристка, чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова, не только привлекли внимание большого числа Интернет-пользователей, но и получили от них положительные отзывы.Проект "Ожившие мифы древнего Китая" производства CGTN был официально запущен 22 ноября. Работы проекта созданы на основе классических мифов и легенд Китая и рассказывают об известных китайских мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и др. Проект "Ожившие мифы древнего Китая" сочетает в себе техники традиционной китайской пейзажной живописи с западным изобразительным искусством и использованием цифровых технологий дополненной реальности (AR). В рамках проекта выпущено три анимационных ролика - "Богиня Нюйва", "Стрелок Хоу И" и "Летопись гор и морей", а также длинные свитки живописи и интерактивные продукты AR. По состоянию на 29 ноября, суммарный охват аудитории проекта превысил 83 миллиона, а число интерактивных взаимодействий оказалось выше 173 тысяч.Щербакова была приглашена для дебюта в озвучке анимационных роликов проекта и получила массу похвал от зрителей из многих стран за проникновенное исполнение и ясный голос.Многие китайские и российские Интернет-пользователи отметили, что анимационные ролики медиапроекта "Ожившие мифы древнего Китая" прекрасны и полны китайского стиля, а нежный, женственный и спокойный голос Щербаковой идеально подходит к классике китайской культуры. Некоторые российские пользователи Интернета также согласились, что участие фигуристки из РФ в проекте "Ожившие мифы древнего Китая" поможет иностранным зрителям лучше понять традиционную китайскую культуру. Некоторые пользователи китайской платформы микроблогов Weiboпрокомментировали, что "голос природы" Щербаковой, читающей "Ожившие мифы древнего Китая", стал "связующим звеном в китайско-российском культурном обмене".В дополнение к широкому признанию в Китае и России, анимационные ролики медиапроекта "Ожившие мифы древнего Китая" также получили широкое внимание и похвалу от пользователей Интернета по всему миру. Интернет-пользователь прокомментировала в одной из известных соцсетей: "История очень интересная. Было бы еще лучше, если бы субтитры были переведены на испанский язык. Я мексиканка. Мне очень нравится азиатская культура и музыка". Другая девушка из Японии прокомментировала, что она стала смотреть анимационные ролики медиапроекта "Ожившие мифы древнего Китая" из-за Щербаковой, и что это является "большим шагом в сотрудничестве между Китаем и Россией".

https://ria.ru/20221123/kitay-1833574336.html

https://ria.ru/20221122/proekt-1833323446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, анна щербакова, китай, россия, китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)