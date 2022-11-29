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В Подмосковье зарегистрировали более тысячи отравлений суррогатами спирта - РИА Новости, 29.11.2022
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В Подмосковье зарегистрировали более тысячи отравлений суррогатами спирта
В Подмосковье зарегистрировали более тысячи отравлений суррогатами спирта - РИА Новости, 29.11.2022
В Подмосковье зарегистрировали более тысячи отравлений суррогатами спирта
В Московской области зарегистрировано 1098 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией за прошедшие девять месяцев 2022 года, более половина случаев... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:05
2022-11-29T11:08
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Московской области зарегистрировано 1098 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией за прошедшие девять месяцев 2022 года, более половина случаев закончились летальным исходом, сообщается на сайте Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону."За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 1098 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 58,8% завершились летальным исходом", - уточняется в сообщении.По данным ведомства, все случаи отравления были зафиксированы у взрослых людей. Также отмечается, что зарегистрировано 32 случая отравлений, которые связаны с употреблением спиртосодержащих жидкостей, непредназначенных для приёма внутрь."В этиологической структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией наибольшую долю – 83,3% занимают отравления этиловым спиртом… количество отравлений спиртами неуточненной этиологии, куда входят суррогаты алкоголя и этиленгликоля составило 12 случаев; отравления "другими спиртами" - 20 случаев", - говорится в сообщении.Ведомство предупреждает, чтобы избежать покупку некачественной и опасной алкогольной продукции, не следует приобретать её с рук у неизвестных лиц, в случайных местах, а также в нестандартных емкостях, в частности, в пластиковых бутылках и канистрах. Совершать покупку алкогольной продукции необходимо только в стационарных торговых предприятиях.
https://ria.ru/20221124/fertilnost-1833762420.html
https://ria.ru/20221128/pivo-1834768569.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), происшествия
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Происшествия
11:05 29.11.2022 (обновлено: 11:08 29.11.2022)
 
В Подмосковье зарегистрировали более тысячи отравлений суррогатами спирта

В Подмосковье выявили более тысячи отравлений суррогатами спирта за девять месяцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРюмка
Рюмка - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Московской области зарегистрировано 1098 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией за прошедшие девять месяцев 2022 года, более половина случаев закончились летальным исходом, сообщается на сайте Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.
"За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 1098 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 58,8% завершились летальным исходом", - уточняется в сообщении.
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По данным ведомства, все случаи отравления были зафиксированы у взрослых людей. Также отмечается, что зарегистрировано 32 случая отравлений, которые связаны с употреблением спиртосодержащих жидкостей, непредназначенных для приёма внутрь.
"В этиологической структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией наибольшую долю – 83,3% занимают отравления этиловым спиртом… количество отравлений спиртами неуточненной этиологии, куда входят суррогаты алкоголя и этиленгликоля составило 12 случаев; отравления "другими спиртами" - 20 случаев", - говорится в сообщении.
Ведомство предупреждает, чтобы избежать покупку некачественной и опасной алкогольной продукции, не следует приобретать её с рук у неизвестных лиц, в случайных местах, а также в нестандартных емкостях, в частности, в пластиковых бутылках и канистрах. Совершать покупку алкогольной продукции необходимо только в стационарных торговых предприятиях.
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