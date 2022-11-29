https://ria.ru/20221129/otlov-1835121885.html

В Волгограде злоумышленники напали на сотрудников службы отлова собак

В Волгограде злоумышленники напали на сотрудников службы отлова собак - РИА Новости, 29.11.2022

В Волгограде злоумышленники напали на сотрудников службы отлова собак

Неизвестные мужчины напали на сотрудников службы отлова безнадзорных животных в Волгограде, предметом похожим на биту они избили 20-летнюю девушку, сообщили РИА РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:38

2022-11-29T19:38

2022-11-29T19:38

происшествия

волгоград

дзержинский район

россия

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ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Неизвестные мужчины напали на сотрудников службы отлова безнадзорных животных в Волгограде, предметом похожим на биту они избили 20-летнюю девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Уточняется, что днем во вторник сотрудники городской службы отлова безнадзорных животных прибыли в Дзержинский район Волгограда после заявки местных жителей о стае агрессивных собак. Отмечается, что работники собирались отловить псов и доставить их на базу учреждения, чтобы там вакцинировать и стерилизовать."Примерно в 12.50, в тот момент, когда сотрудники производили осмотр территории, со стороны расположенных рядом вагончиков подошли неизвестные лица. Агрессивно настроенный мужчина, вооруженный предметом, похожим на бейсбольную биту, начал наносить удары безоружной 20-летней работнице бюджетного предприятия, целясь в область ее головы", - рассказали в мэрии.За девушку попытался заступиться ее коллега, на которого тоже накинулись с кулаками. На место ЧП была вызвали полицию, пострадавшую доставили в больницу.

https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1835082981.html

https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1834957985.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, дзержинский район, россия