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В Волгограде злоумышленники напали на сотрудников службы отлова собак - РИА Новости, 29.11.2022
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В Волгограде злоумышленники напали на сотрудников службы отлова собак
В Волгограде злоумышленники напали на сотрудников службы отлова собак - РИА Новости, 29.11.2022
В Волгограде злоумышленники напали на сотрудников службы отлова собак
Неизвестные мужчины напали на сотрудников службы отлова безнадзорных животных в Волгограде, предметом похожим на биту они избили 20-летнюю девушку, сообщили РИА РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:38
2022-11-29T19:38
происшествия
волгоград
дзержинский район
россия
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ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Неизвестные мужчины напали на сотрудников службы отлова безнадзорных животных в Волгограде, предметом похожим на биту они избили 20-летнюю девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Уточняется, что днем во вторник сотрудники городской службы отлова безнадзорных животных прибыли в Дзержинский район Волгограда после заявки местных жителей о стае агрессивных собак. Отмечается, что работники собирались отловить псов и доставить их на базу учреждения, чтобы там вакцинировать и стерилизовать."Примерно в 12.50, в тот момент, когда сотрудники производили осмотр территории, со стороны расположенных рядом вагончиков подошли неизвестные лица. Агрессивно настроенный мужчина, вооруженный предметом, похожим на бейсбольную биту, начал наносить удары безоружной 20-летней работнице бюджетного предприятия, целясь в область ее головы", - рассказали в мэрии.За девушку попытался заступиться ее коллега, на которого тоже накинулись с кулаками. На место ЧП была вызвали полицию, пострадавшую доставили в больницу.
https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1835082981.html
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происшествия, волгоград, дзержинский район, россия
Происшествия, Волгоград, Дзержинский район, Россия
19:38 29.11.2022
 
В Волгограде злоумышленники напали на сотрудников службы отлова собак

В Волгограде злоумышленники избили битой сотрудницу службы отлова безнадзорных животных

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Неизвестные мужчины напали на сотрудников службы отлова безнадзорных животных в Волгограде, предметом похожим на биту они избили 20-летнюю девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что днем во вторник сотрудники городской службы отлова безнадзорных животных прибыли в Дзержинский район Волгограда после заявки местных жителей о стае агрессивных собак. Отмечается, что работники собирались отловить псов и доставить их на базу учреждения, чтобы там вакцинировать и стерилизовать.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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"Примерно в 12.50, в тот момент, когда сотрудники производили осмотр территории, со стороны расположенных рядом вагончиков подошли неизвестные лица. Агрессивно настроенный мужчина, вооруженный предметом, похожим на бейсбольную биту, начал наносить удары безоружной 20-летней работнице бюджетного предприятия, целясь в область ее головы", - рассказали в мэрии.
За девушку попытался заступиться ее коллега, на которого тоже накинулись с кулаками. На место ЧП была вызвали полицию, пострадавшую доставили в больницу.
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