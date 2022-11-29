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Число жертв оползня на итальянском острове Искья возросло до десяти - РИА Новости, 29.11.2022
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Число жертв оползня на итальянском острове Искья возросло до десяти
Число жертв оползня на итальянском острове Искья возросло до десяти - РИА Новости, 29.11.2022
Число жертв оползня на итальянском острове Искья возросло до десяти
Число жертв оползня, который в субботу обрушился на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, возросло до десяти: спасатели только что извлекли из-под... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:31
2022-11-29T14:31
в мире
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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Число жертв оползня, который в субботу обрушился на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, возросло до десяти: спасатели только что извлекли из-под земли тела еще двух погибших, сообщил новостной телеканал SkyTg24.Ранее в ходе поисково-спасательной операции на Искье были обнаружены тела восьмерых жертв, в том числе грудного ребенка, пятилетней девочки и ее 11-летнего брата, а также 15-летнего подростка. В числе жертв оползня – 58-летняя гражданка Болгарии.Таким образом, в настоящий момент пропавшими без вести на Искье числятся еще два человека.Ранее местные власти сообщили, что в результате оползня пять человек были ранены, приблизительно 230 человек остались без крыши над головой, около 30 зданий были разрушены.Совет министров Италии на экстренном заседании в воскресенье объявил на Искье режим чрезвычайной ситуации. Согласно этому решению местным властям немедленно выделяется первый транш финансовой помощи в размере 2 миллионов евро.
https://ria.ru/20221030/krit-1827878254.html
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в мире, искья, болгария, италия
В мире, Искья, Болгария, Италия
14:31 29.11.2022
 
Число жертв оползня на итальянском острове Искья возросло до десяти

Число жертв оползня, случившегося на острове Искья в субботу, возросло до десяти

© AFP 2022 / AnsaИтальянские пожарные выносят мужчину из его дома на юге острова Искья после схода оползня
Итальянские пожарные выносят мужчину из его дома на юге острова Искья после схода оползня - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / Ansa
Итальянские пожарные выносят мужчину из его дома на юге острова Искья после схода оползня
Читать ria.ru в
РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Число жертв оползня, который в субботу обрушился на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, возросло до десяти: спасатели только что извлекли из-под земли тела еще двух погибших, сообщил новостной телеканал SkyTg24.
Ранее в ходе поисково-спасательной операции на Искье были обнаружены тела восьмерых жертв, в том числе грудного ребенка, пятилетней девочки и ее 11-летнего брата, а также 15-летнего подростка. В числе жертв оползня – 58-летняя гражданка Болгарии.
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Таким образом, в настоящий момент пропавшими без вести на Искье числятся еще два человека.
Ранее местные власти сообщили, что в результате оползня пять человек были ранены, приблизительно 230 человек остались без крыши над головой, около 30 зданий были разрушены.
Совет министров Италии на экстренном заседании в воскресенье объявил на Искье режим чрезвычайной ситуации. Согласно этому решению местным властям немедленно выделяется первый транш финансовой помощи в размере 2 миллионов евро.
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