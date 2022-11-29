https://ria.ru/20221129/opolzen-1835032830.html

Число жертв оползня на итальянском острове Искья возросло до десяти

Число жертв оползня на итальянском острове Искья возросло до десяти - РИА Новости, 29.11.2022

Число жертв оползня на итальянском острове Искья возросло до десяти

Число жертв оползня, который в субботу обрушился на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, возросло до десяти: спасатели только что извлекли из-под... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:31

2022-11-29T14:31

2022-11-29T14:31

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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Число жертв оползня, который в субботу обрушился на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, возросло до десяти: спасатели только что извлекли из-под земли тела еще двух погибших, сообщил новостной телеканал SkyTg24.Ранее в ходе поисково-спасательной операции на Искье были обнаружены тела восьмерых жертв, в том числе грудного ребенка, пятилетней девочки и ее 11-летнего брата, а также 15-летнего подростка. В числе жертв оползня – 58-летняя гражданка Болгарии.Таким образом, в настоящий момент пропавшими без вести на Искье числятся еще два человека.Ранее местные власти сообщили, что в результате оползня пять человек были ранены, приблизительно 230 человек остались без крыши над головой, около 30 зданий были разрушены.Совет министров Италии на экстренном заседании в воскресенье объявил на Искье режим чрезвычайной ситуации. Согласно этому решению местным властям немедленно выделяется первый транш финансовой помощи в размере 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20221030/krit-1827878254.html

https://ria.ru/20221121/albaniya-1833228004.html

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в мире, искья, болгария, италия