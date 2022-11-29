https://ria.ru/20221129/oon-1835102302.html

ООН продолжает усилия по обеспечению экспорта из России

ООН продолжает усилия по обеспечению экспорта из России - РИА Новости, 29.11.2022

ООН продолжает усилия по обеспечению экспорта из России

ООН продолжает прикладывать дипломатические усилия для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из РФ, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:22

2022-11-29T18:22

2022-11-29T18:22

стефан дюжаррик

украина

оон

россия

турция

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ООН, 29 ноя - РИА Новости. ООН продолжает прикладывать дипломатические усилия для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из РФ, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.По его словам, для этих товаров введены исключения из санкций."Восстановление связи между рынками удобрений является важным шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности к 2023 году, и ООН будет продолжать прилагать все усилия со всеми сторонами для достижения этой цели", - добавил Дюжаррик.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Ранее в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835087422.html

https://ria.ru/20221129/zerno-1835087636.html

украина

россия

турция

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стефан дюжаррик, украина, оон, россия, турция