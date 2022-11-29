ООН продолжает усилия по обеспечению экспорта из России
ООН продолжает усилия, чтобы обеспечить экспорт продуктов и удобрений из России и Украины
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ООН, 29 ноя - РИА Новости. ООН продолжает прикладывать дипломатические усилия для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из РФ, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"ООН продолжает интенсивные дипломатические усилия со всеми сторонами для обеспечения беспрепятственного экспорта на мировые рынки критически важных продуктов питания и удобрений с Украины и из Российской Федерации", - указал Дюжаррик.
По его словам, для этих товаров введены исключения из санкций.
"Восстановление связи между рынками удобрений является важным шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности к 2023 году, и ООН будет продолжать прилагать все усилия со всеми сторонами для достижения этой цели", - добавил Дюжаррик.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Ранее в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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