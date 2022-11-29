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ООН продолжает усилия по обеспечению экспорта из России - РИА Новости, 29.11.2022
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ООН продолжает усилия по обеспечению экспорта из России
ООН продолжает усилия по обеспечению экспорта из России - РИА Новости, 29.11.2022
ООН продолжает усилия по обеспечению экспорта из России
ООН продолжает прикладывать дипломатические усилия для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из РФ, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:22
2022-11-29T18:22
стефан дюжаррик
украина
оон
россия
турция
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. ООН продолжает прикладывать дипломатические усилия для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из РФ, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.По его словам, для этих товаров введены исключения из санкций."Восстановление связи между рынками удобрений является важным шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности к 2023 году, и ООН будет продолжать прилагать все усилия со всеми сторонами для достижения этой цели", - добавил Дюжаррик.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Ранее в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835087422.html
https://ria.ru/20221129/zerno-1835087636.html
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стефан дюжаррик, украина, оон, россия, турция
Стефан Дюжаррик, Украина, ООН, Россия, Турция
18:22 29.11.2022
 
ООН продолжает усилия по обеспечению экспорта из России

ООН продолжает усилия, чтобы обеспечить экспорт продуктов и удобрений из России и Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. ООН продолжает прикладывать дипломатические усилия для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из РФ, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"ООН продолжает интенсивные дипломатические усилия со всеми сторонами для обеспечения беспрепятственного экспорта на мировые рынки критически важных продуктов питания и удобрений с Украины и из Российской Федерации", - указал Дюжаррик.
По его словам, для этих товаров введены исключения из санкций.
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"Восстановление связи между рынками удобрений является важным шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности к 2023 году, и ООН будет продолжать прилагать все усилия со всеми сторонами для достижения этой цели", - добавил Дюжаррик.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Ранее в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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