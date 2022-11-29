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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска во вторник обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:26

2022-11-29T18:26

2022-11-29T18:26

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

красногоровка

сцкк

нато

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметров по Горловке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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донецкая народная республика

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донецк, кировский район, красногоровка, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина, россия, донецкая народная республика