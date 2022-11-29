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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/obstrel-1835103579.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска во вторник обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:26
2022-11-29T18:26
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
красногоровка
сцкк
нато
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметров по Горловке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, красногоровка, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Красногоровка, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
18:26 29.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметров по Горловке.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районКрасногоровкаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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