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ВСУ ночью нанесли удар по Чапаевке с применением американских БПЛА - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ ночью нанесли удар по Чапаевке с применением американских БПЛА
ВСУ ночью нанесли удар по Чапаевке с применением американских БПЛА - РИА Новости, 29.11.2022
ВСУ ночью нанесли удар по Чапаевке с применением американских БПЛА
Украинские войска в ночь на вторник нанесли удар по населенному пункту Чапаевка, применив два ударных БПЛА производства США, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:39
2022-11-29T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
сша
луганская народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник нанесли удар по населенному пункту Чапаевка, применив два ударных БПЛА производства США, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В ночь на 29 ноября вооруженные формирования Украины с помощью двух ударных БПЛА производства США нанесли удар по подстанции в поселку Чапаевка (Антрацитовский район, ЛНР)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В представительстве отметили, что в результате обстрела повреждены два трансформатора и остекление подстанции, попавшей под огонь. Сообщается, что один из ударных БПЛА взорвался за пределами объекта инфраструктуры.
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в мире, сша, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
16:39 29.11.2022 (обновлено: 16:49 29.11.2022)
 
ВСУ ночью нанесли удар по Чапаевке с применением американских БПЛА

Представительство ЛНР: ВСУ ночью ударили по подстанции в Чапаевке американскими дронами

© Фото : представительство ЛНР в СЦККПоследствия удара с применением двух БПЛА производства США со стороны ВСУ по поселку Чапаевка, ЛНР
Последствия удара с применением двух БПЛА производства США со стороны ВСУ по поселку Чапаевка, ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Последствия удара с применением двух БПЛА производства США со стороны ВСУ по поселку Чапаевка, ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник нанесли удар по населенному пункту Чапаевка, применив два ударных БПЛА производства США, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В ночь на 29 ноября вооруженные формирования Украины с помощью двух ударных БПЛА производства США нанесли удар по подстанции в поселку Чапаевка (Антрацитовский район, ЛНР)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В представительстве отметили, что в результате обстрела повреждены два трансформатора и остекление подстанции, попавшей под огонь. Сообщается, что один из ударных БПЛА взорвался за пределами объекта инфраструктуры.
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