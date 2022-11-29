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ВСУ ночью нанесли удар по Чапаевке с применением американских БПЛА

ВСУ ночью нанесли удар по Чапаевке с применением американских БПЛА - РИА Новости, 29.11.2022

ВСУ ночью нанесли удар по Чапаевке с применением американских БПЛА

Украинские войска в ночь на вторник нанесли удар по населенному пункту Чапаевка, применив два ударных БПЛА производства США, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:39

2022-11-29T16:39

2022-11-29T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

сша

луганская народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник нанесли удар по населенному пункту Чапаевка, применив два ударных БПЛА производства США, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В ночь на 29 ноября вооруженные формирования Украины с помощью двух ударных БПЛА производства США нанесли удар по подстанции в поселку Чапаевка (Антрацитовский район, ЛНР)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В представительстве отметили, что в результате обстрела повреждены два трансформатора и остекление подстанции, попавшей под огонь. Сообщается, что один из ударных БПЛА взорвался за пределами объекта инфраструктуры.

сша

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в мире, сша, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк