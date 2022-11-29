https://ria.ru/20221129/obstrel-1835003798.html

ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Каштановое и Гольмовский

ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Каштановое и Гольмовский - РИА Новости, 29.11.2022

ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Каштановое и Гольмовский

Украинские войска примерно за полчаса обстреляли Донецк и поселки Каштановое и Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:31

2022-11-29T13:31

2022-11-29T13:31

специальная военная операция на украине

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

сцкк

нато

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса обстреляли Донецк и поселки Каштановое и Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 11:50 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Tеlegram-канале представительства.Кроме того, в 12.15 украинские военные выпустили еще три снаряда калибром 152 миллиметра по Каштановому и в 12.20 - шесть снарядов такого же калибра по Гольмовскому, отметило ведомство.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221129/nato-1835001838.html

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

россия

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донецк, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия