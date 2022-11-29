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ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Каштановое и Гольмовский
ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Каштановое и Гольмовский - РИА Новости, 29.11.2022
ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Каштановое и Гольмовский
Украинские войска примерно за полчаса обстреляли Донецк и поселки Каштановое и Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:31
2022-11-29T13:31
2022-11-29T13:31
специальная военная операция на украине
донецк
гольмовский
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сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса обстреляли Донецк и поселки Каштановое и Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 11:50 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Tеlegram-канале представительства.Кроме того, в 12.15 украинские военные выпустили еще три снаряда калибром 152 миллиметра по Каштановому и в 12.20 - шесть снарядов такого же калибра по Гольмовскому, отметило ведомство.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221129/nato-1835001838.html
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донецк, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Каштановое и Гольмовский
Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и поселки Каштановое и Гольмовский