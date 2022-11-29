https://ria.ru/20221129/obstrel-1834918843.html
ВСУ обстреляли Квашино из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли Квашино из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 29.11.2022
ВСУ обстреляли Квашино из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Квашино в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T06:53
2022-11-29T06:53
2022-11-29T06:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сша
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Квашино в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.50 - населенный пункт Мемрик – населенный пункт Квашино (Амвросиевский район): выпущена одна ракета из РСЗО M142 HIMARS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221129/donetsk-1834915535.html
донецкая народная республика
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сша, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Квашино из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Квашино в ДНР