https://ria.ru/20221129/obstrel-1834918843.html

ВСУ обстреляли Квашино из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли Квашино из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 29.11.2022

ВСУ обстреляли Квашино из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Квашино в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T06:53

2022-11-29T06:53

2022-11-29T06:53

специальная военная операция на украине

в мире

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сцкк

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Квашино в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.50 - населенный пункт Мемрик – населенный пункт Квашино (Амвросиевский район): выпущена одна ракета из РСЗО M142 HIMARS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221129/donetsk-1834915535.html

донецкая народная республика

сша

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в мире, донецкая народная республика, сша, украина, сцкк