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СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой - РИА Новости, 29.11.2022
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СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой
СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой - РИА Новости, 29.11.2022
СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой
Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в поселке Северный под Губахой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:21
2022-11-29T21:21
происшествия
губаха
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в поселке Северный под Губахой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Ранее в соцсетях появилась информация, что днем во вторник в поселке Северный местные жители нашли тело школьника неподалеку от школы."Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Ребенок 2011 года рождения", - сказали в ведомстве.
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происшествия, губаха, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Губаха, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
21:21 29.11.2022
 
СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой

Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника под Губахой в Пермском крае

© РИА Новости / Константин ЧалабовАвтомобиль сотрудников Следственного комитета
Автомобиль сотрудников Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Автомобиль сотрудников Следственного комитета . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в поселке Северный под Губахой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее в соцсетях появилась информация, что днем во вторник в поселке Северный местные жители нашли тело школьника неподалеку от школы.
"Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Ребенок 2011 года рождения", - сказали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 09:29
В Омской области возбудили уголовное дело после гибели школьника на озере
 
ПроисшествияГубахаПермский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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