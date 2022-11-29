https://ria.ru/20221129/obstoyatelstva-1835136131.html

СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой

СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой - РИА Новости, 29.11.2022

СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой

Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в поселке Северный под Губахой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:21

2022-11-29T21:21

2022-11-29T21:21

происшествия

губаха

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в поселке Северный под Губахой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Ранее в соцсетях появилась информация, что днем во вторник в поселке Северный местные жители нашли тело школьника неподалеку от школы."Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Ребенок 2011 года рождения", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220530/delo-1791648673.html

губаха

пермский край

россия

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происшествия, губаха, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)