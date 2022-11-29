https://ria.ru/20221129/obstoyatelstva-1835136131.html
СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой
СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой - РИА Новости, 29.11.2022
СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой
Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в поселке Северный под Губахой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:21
2022-11-29T21:21
2022-11-29T21:21
происшествия
губаха
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в поселке Северный под Губахой в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Ранее в соцсетях появилась информация, что днем во вторник в поселке Северный местные жители нашли тело школьника неподалеку от школы."Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Ребенок 2011 года рождения", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220530/delo-1791648673.html
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происшествия, губаха, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Губаха, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК устанавливает обстоятельства гибели школьника под пермской Губахой
Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника под Губахой в Пермском крае