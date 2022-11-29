https://ria.ru/20221129/nikolaev-1835054377.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 29.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Взрывы прозвучали в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:42

2022-11-29T15:42

2022-11-29T15:43

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Николаевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее в Николаевской области и ряде регионов на юге и востоке Украины во второй раз за день была объявлена воздушная тревога.Перед этим сигнал воздушной тревоги сработал на всей территории Украины. Спустя 10-15 минут ее начали отменять.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834957451.html

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николаевская область