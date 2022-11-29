https://ria.ru/20221129/nikolaev-1835054377.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы прозвучали в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:42
2022-11-29T15:42
2022-11-29T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Николаевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее в Николаевской области и ряде регионов на юге и востоке Украины во второй раз за день была объявлена воздушная тревога.Перед этим сигнал воздушной тревоги сработал на всей территории Украины. Спустя 10-15 минут ее начали отменять.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834957451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область
15:42 29.11.2022 (обновлено: 15:43 29.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
"Страна.ua" сообщила о взрывах в Николаевской области на юге Украины
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Взрывы прозвучали в Николаевской области на юге Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua
".
"Сообщают о взрывах в Николаевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Ранее в Николаевской области и ряде регионов на юге и востоке Украины во второй раз за день была объявлена воздушная тревога.
Перед этим сигнал воздушной тревоги сработал на всей территории Украины. Спустя 10-15 минут ее начали отменять.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.