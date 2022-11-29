https://ria.ru/20221129/nikolaev-1834998747.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 29.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В Николаеве гремят взрывы, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Страна". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:21

2022-11-29T13:21

2022-11-29T14:21

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Николаеве гремят взрывы, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Страна"."Пишут о взрывах в Николаеве", — говорится в публикации.На тот момент воздушную тревогу в городе не объявляли, уточнило издание. Однако позже сирены зазвучали по всей стране.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В результате массированного удара 23 ноября оказались обесточенными все АЭС и многие ТЭС и ГЭС. Аварийные отключения электроэнергии продолжаются в большинстве областей Украины до сих пор. По информации "Страны", дефицит мощности в украинской энергосистеме на сегодня составляет 30 процентов.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

николаев (украина)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николаев (украина), вооруженные силы рф