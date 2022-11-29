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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/nikolaev-1834998747.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
В Николаеве гремят взрывы, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Страна". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:21
2022-11-29T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Николаеве гремят взрывы, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Страна"."Пишут о взрывах в Николаеве", — говорится в публикации.На тот момент воздушную тревогу в городе не объявляли, уточнило издание. Однако позже сирены зазвучали по всей стране.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В результате массированного удара 23 ноября оказались обесточенными все АЭС и многие ТЭС и ГЭС. Аварийные отключения электроэнергии продолжаются в большинстве областей Украины до сих пор. По информации "Страны", дефицит мощности в украинской энергосистеме на сегодня составляет 30 процентов.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, николаев (украина), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ
13:21 29.11.2022 (обновлено: 14:21 29.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

"Страна.ua" сообщила о взрывах в Николаеве

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Николаеве гремят взрывы, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Страна".
"Пишут о взрывах в Николаеве", — говорится в публикации.
На тот момент воздушную тревогу в городе не объявляли, уточнило издание. Однако позже сирены зазвучали по всей стране.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В результате массированного удара 23 ноября оказались обесточенными все АЭС и многие ТЭС и ГЭС. Аварийные отключения электроэнергии продолжаются в большинстве областей Украины до сих пор. По информации "Страны", дефицит мощности в украинской энергосистеме на сегодня составляет 30 процентов.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФ
 
 
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