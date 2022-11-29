https://ria.ru/20221129/neft-1834945227.html

Поставки нефти из России в КНР за январь-октябрь выросли на 9,5 процента

Поставки нефти из России в КНР за январь-октябрь выросли на 9,5 процента - РИА Новости, 29.11.2022

Поставки нефти из России в КНР за январь-октябрь выросли на 9,5 процента

"Роснефть" обеспечивает 7% потребности КНР в нефти, за январь-октябрь объем поставок увеличился на 9,5%, почти до 72 миллионов тонн, заявил глава компании Игорь РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:35

2022-11-29T10:35

2022-11-29T10:39

экономика

игорь сечин

китай

россия

роснефть

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Роснефть" обеспечивает 7% потребности КНР в нефти, за январь-октябрь объем поставок увеличился на 9,5%, почти до 72 миллионов тонн, заявил глава компании Игорь Сечин."Роснефть" является основным российским поставщиком нефти в КНР, обеспечивая примерно 7% общей потребности китайского рынка в сырье. Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября увеличился на 9,5% и составил почти 72 миллиона тонн", - сказал он в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

https://ria.ru/20221129/ugol-1834945807.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, китай, россия, роснефть