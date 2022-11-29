https://ria.ru/20221129/neft-1834945227.html
Поставки нефти из России в КНР за январь-октябрь выросли на 9,5 процента
Поставки нефти из России в КНР за январь-октябрь выросли на 9,5 процента - РИА Новости, 29.11.2022
Поставки нефти из России в КНР за январь-октябрь выросли на 9,5 процента
"Роснефть" обеспечивает 7% потребности КНР в нефти, за январь-октябрь объем поставок увеличился на 9,5%, почти до 72 миллионов тонн, заявил глава компании Игорь РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:35
2022-11-29T10:35
2022-11-29T10:39
экономика
игорь сечин
китай
россия
роснефть
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Роснефть" обеспечивает 7% потребности КНР в нефти, за январь-октябрь объем поставок увеличился на 9,5%, почти до 72 миллионов тонн, заявил глава компании Игорь Сечин."Роснефть" является основным российским поставщиком нефти в КНР, обеспечивая примерно 7% общей потребности китайского рынка в сырье. Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября увеличился на 9,5% и составил почти 72 миллиона тонн", - сказал он в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь сечин, китай, россия, роснефть
Экономика, Игорь Сечин, Китай, Россия, Роснефть
10:35 29.11.2022 (обновлено: 10:39 29.11.2022)
Поставки нефти из России в КНР за январь-октябрь выросли на 9,5 процента
Сечин: поставки российской нефти в Китай за январь-октябрь выросли до 72 миллионов тонн