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Минобрнауки поддержит трудоустройство цифровых специалистов в вузах - РИА Новости, 29.11.2022
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Минобрнауки поддержит трудоустройство цифровых специалистов в вузах
Минобрнауки поддержит трудоустройство цифровых специалистов в вузах - РИА Новости, 29.11.2022
Минобрнауки поддержит трудоустройство цифровых специалистов в вузах
Минобрнауки России будет выдавать субсидии МГУ, РАНХиГС, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и СПбГУ на поиск, подбор и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:46
2022-11-29T14:18
общество
илья глазунов
россия
санкт-петербургский государственный университет
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки России будет выдавать субсидии МГУ, РАНХиГС, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и СПбГУ на поиск, подбор и трудоустройство "специалистов в области цифровой трансформации", соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Выполнение работ в рамках реализации мероприятия (результата) "Выполнены работы по содействию федеральным органам испольнительной власти и их подведомственным организациям, выполняющим функции технического заказчика, в поиске, подборе и трудоустройстве специалистов в области цифровой трансформации" федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в документе.Отмечается, что результатом предоставления субсидии является количество проведенных мероприятий по содействию органам власти в поиске, подборе и трудоустройстве соответствующих специалистов.
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общество, илья глазунов, россия, санкт-петербургский государственный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Общество, Илья Глазунов, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
13:46 29.11.2022 (обновлено: 14:18 29.11.2022)
 
Минобрнауки поддержит трудоустройство цифровых специалистов в вузах

Минобрнауки будет выдавать субсидии на трудоустройство специалистов цифровой трансформации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки России будет выдавать субсидии МГУ, РАНХиГС, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и СПбГУ на поиск, подбор и трудоустройство "специалистов в области цифровой трансформации", соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выполнение работ в рамках реализации мероприятия (результата) "Выполнены работы по содействию федеральным органам испольнительной власти и их подведомственным организациям, выполняющим функции технического заказчика, в поиске, подборе и трудоустройстве специалистов в области цифровой трансформации" федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в документе.
Отмечается, что результатом предоставления субсидии является количество проведенных мероприятий по содействию органам власти в поиске, подборе и трудоустройстве соответствующих специалистов.
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ОбществоИлья ГлазуновРоссияСанкт-Петербургский государственный университетМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
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