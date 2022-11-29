https://ria.ru/20221129/nauka-1835008788.html

Минобрнауки поддержит трудоустройство цифровых специалистов в вузах

Минобрнауки поддержит трудоустройство цифровых специалистов в вузах - РИА Новости, 29.11.2022

Минобрнауки поддержит трудоустройство цифровых специалистов в вузах

Минобрнауки России будет выдавать субсидии МГУ, РАНХиГС, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и СПбГУ на поиск, подбор и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:46

2022-11-29T13:46

2022-11-29T14:18

общество

илья глазунов

россия

санкт-петербургский государственный университет

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки России будет выдавать субсидии МГУ, РАНХиГС, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и СПбГУ на поиск, подбор и трудоустройство "специалистов в области цифровой трансформации", соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Выполнение работ в рамках реализации мероприятия (результата) "Выполнены работы по содействию федеральным органам испольнительной власти и их подведомственным организациям, выполняющим функции технического заказчика, в поиске, подборе и трудоустройстве специалистов в области цифровой трансформации" федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в документе.Отмечается, что результатом предоставления субсидии является количество проведенных мероприятий по содействию органам власти в поиске, подборе и трудоустройстве соответствующих специалистов.

https://ria.ru/20221114/spetsialitet-1831439270.html

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общество, илья глазунов, россия, санкт-петербургский государственный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)