https://ria.ru/20221129/nato-1835132317.html

В Эстонии стартовали крупнейшие в мире киберучения НАТО

В Эстонии стартовали крупнейшие в мире киберучения НАТО - РИА Новости, 29.11.2022

В Эстонии стартовали крупнейшие в мире киберучения НАТО

Крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition, в которых принимают участие около тысячи человек из более 40 стран НАТО и партнеров альянса, начались в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:54

2022-11-29T20:54

2022-11-29T20:54

в мире

ханно певкур

эстония

украина

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя - РИА Новости. Крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition, в которых принимают участие около тысячи человек из более 40 стран НАТО и партнеров альянса, начались в Эстонии, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии."В учениях Cyber Coalition, которые продлятся до 2 декабря, примут участие около тысячи человек из более 40 стран НАТО и партнеров альянса. В ходе учений будут разыграны реальные вызовы, например, кибератаки на энергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО. Руководство учениями ведется из таллинского учебного центра по кибербезопасности CR14 при министерстве обороны", - говорится в сообщении.Помимо военных специалистов в маневрах участвуют представители государственных промышленных предприятий, научных учреждений и отдельных национальных структур киберзащиты, отметили в ведомстве.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что против Украины проводятся кибероперации, которые начались еще до 24 февраля, а кибератаки против стран-союзников по НАТО являются ежедневными."Поэтому необходимо, чтобы союзники на уровне НАТО отрабатывали все возможные сценарии, чтобы мы могли в дальнейшем отвечать на вопросы о кибератаках: да, они были, но до сих пор они не оказали существенного влияния",- приводит слова министра пресс-служба.Учения позволят союзникам по НАТО усилить потенциал по круглосуточной защите сетей информационных технологий от кибератак и обмену информацией о кибератаках в режиме реального времени с союзниками и партнерами.Ранее НАТО признала киберсферу ключевой для коллективной безопасности, наряду с воздушной, наземной, морской и космической составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.

https://ria.ru/20221129/patriot-1835131252.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ханно певкур, эстония, украина, нато