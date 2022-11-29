https://ria.ru/20221129/nato-1835132317.html
В Эстонии стартовали крупнейшие в мире киберучения НАТО
В Эстонии стартовали крупнейшие в мире киберучения НАТО - РИА Новости, 29.11.2022
В Эстонии стартовали крупнейшие в мире киберучения НАТО
Крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition, в которых принимают участие около тысячи человек из более 40 стран НАТО и партнеров альянса, начались в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:54
2022-11-29T20:54
2022-11-29T20:54
в мире
ханно певкур
эстония
украина
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя - РИА Новости. Крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition, в которых принимают участие около тысячи человек из более 40 стран НАТО и партнеров альянса, начались в Эстонии, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии."В учениях Cyber Coalition, которые продлятся до 2 декабря, примут участие около тысячи человек из более 40 стран НАТО и партнеров альянса. В ходе учений будут разыграны реальные вызовы, например, кибератаки на энергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО. Руководство учениями ведется из таллинского учебного центра по кибербезопасности CR14 при министерстве обороны", - говорится в сообщении.Помимо военных специалистов в маневрах участвуют представители государственных промышленных предприятий, научных учреждений и отдельных национальных структур киберзащиты, отметили в ведомстве.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что против Украины проводятся кибероперации, которые начались еще до 24 февраля, а кибератаки против стран-союзников по НАТО являются ежедневными."Поэтому необходимо, чтобы союзники на уровне НАТО отрабатывали все возможные сценарии, чтобы мы могли в дальнейшем отвечать на вопросы о кибератаках: да, они были, но до сих пор они не оказали существенного влияния",- приводит слова министра пресс-служба.Учения позволят союзникам по НАТО усилить потенциал по круглосуточной защите сетей информационных технологий от кибератак и обмену информацией о кибератаках в режиме реального времени с союзниками и партнерами.Ранее НАТО признала киберсферу ключевой для коллективной безопасности, наряду с воздушной, наземной, морской и космической составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.
https://ria.ru/20221129/patriot-1835131252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ханно певкур, эстония, украина, нато
В мире, Ханно Певкур, Эстония, Украина, НАТО
В Эстонии стартовали крупнейшие в мире киберучения НАТО
В Эстонии начались киберучения НАТО Cyber Coalition, в них участвуют около тысячи человек
ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя - РИА Новости. Крупнейшие в мире киберучения НАТО Cyber Coalition, в которых принимают участие около тысячи человек из более 40 стран НАТО и партнеров альянса, начались в Эстонии, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.
"В учениях Cyber Coalition, которые продлятся до 2 декабря, примут участие около тысячи человек из более 40 стран НАТО и партнеров альянса. В ходе учений будут разыграны реальные вызовы, например, кибератаки на энергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО. Руководство учениями ведется из таллинского учебного центра по кибербезопасности CR14 при министерстве обороны", - говорится в сообщении.
Помимо военных специалистов в маневрах участвуют представители государственных промышленных предприятий, научных учреждений и отдельных национальных структур киберзащиты, отметили в ведомстве.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что против Украины проводятся кибероперации, которые начались еще до 24 февраля, а кибератаки против стран-союзников по НАТО являются ежедневными.
"Поэтому необходимо, чтобы союзники на уровне НАТО отрабатывали все возможные сценарии, чтобы мы могли в дальнейшем отвечать на вопросы о кибератаках: да, они были, но до сих пор они не оказали существенного влияния",- приводит слова министра пресс-служба.
Учения позволят союзникам по НАТО усилить потенциал по круглосуточной защите сетей информационных технологий от кибератак и обмену информацией о кибератаках в режиме реального времени с союзниками и партнерами.
Ранее НАТО признала киберсферу ключевой для коллективной безопасности, наряду с воздушной, наземной, морской и космической составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.