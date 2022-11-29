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Столтенберг: НАТО может привлекать допсилы на востоке при необходимости - РИА Новости, 29.11.2022
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Столтенберг: НАТО может привлекать допсилы на востоке при необходимости
Столтенберг: НАТО может привлекать допсилы на востоке при необходимости - РИА Новости, 29.11.2022
Столтенберг: НАТО может привлекать допсилы на востоке при необходимости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге в случае необходимости. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:36
2022-11-29T20:36
в мире
нато
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге в случае необходимости."Высшее военное командование имеет возможность привлекать еще большие силы при необходимости", - сказал он по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО в Румынии.Столтенберг подчеркнул, что "У НАТО есть планы, позволяющие защитить всех союзников". "Сейчас под командованием НАТО на восточном фланге имеется 40 тысяч человек, значительные воздушные и морские силы", - пояснил генсек.
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в мире, нато
В мире, НАТО
20:36 29.11.2022
 
Столтенберг: НАТО может привлекать допсилы на востоке при необходимости

Столтенберг: НАТО может привлечь дополнительные силы на восточный фланг при необходимости

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге в случае необходимости.
"Высшее военное командование имеет возможность привлекать еще большие силы при необходимости", - сказал он по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО в Румынии.
Столтенберг подчеркнул, что "У НАТО есть планы, позволяющие защитить всех союзников". "Сейчас под командованием НАТО на восточном фланге имеется 40 тысяч человек, значительные воздушные и морские силы", - пояснил генсек.
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