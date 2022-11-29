https://ria.ru/20221129/nato-1835130054.html
Столтенберг: НАТО может привлекать допсилы на востоке при необходимости
Столтенберг: НАТО может привлекать допсилы на востоке при необходимости - РИА Новости, 29.11.2022
Столтенберг: НАТО может привлекать допсилы на востоке при необходимости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге в случае необходимости. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:36
2022-11-29T20:36
2022-11-29T20:36
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге в случае необходимости."Высшее военное командование имеет возможность привлекать еще большие силы при необходимости", - сказал он по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО в Румынии.Столтенберг подчеркнул, что "У НАТО есть планы, позволяющие защитить всех союзников". "Сейчас под командованием НАТО на восточном фланге имеется 40 тысяч человек, значительные воздушные и морские силы", - пояснил генсек.
https://ria.ru/20221129/nato-1835129672.html
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в мире, нато
Столтенберг: НАТО может привлекать допсилы на востоке при необходимости
Столтенберг: НАТО может привлечь дополнительные силы на восточный фланг при необходимости