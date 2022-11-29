09:36 29.11.2022 (обновлено: 12:38 29.11.2022)
Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО
Итальянский генерал Ианнуччи призвал НАТО сосредоточиться на Ираке из-за влияния Москвы
© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense ImageryПервый разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке
Первый разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На фоне растущего влияния России НАТО следует сосредоточиться на Ираке, заявил в интервью газете Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи.
"Ирак — одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент альянса", — отметил он.
По словам генерала, действия блока уже направлены на недопущение старых ошибок в регионе.
"У нас совершенно новая модель работы в рамках НАТО. Мы сотрудничаем с местными властями и избегаем разговоров с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны", — заключил Ианнуччи.
Американские войска и их союзники вторглись в Ирак весной 2003 года. Целью операции "Иракская свобода" было свержение режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международным терроризмом и владении химическим оружием. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. С тех пор военный контингент в Ираке сократили, но там все равно остается части миссии НАТО.