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Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО - РИА Новости, 29.11.2022
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Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО
Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО - РИА Новости, 29.11.2022
Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО
На фоне растущего влияния России НАТО следует сосредоточиться на Ираке, заявил в интервью газете Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:36
2022-11-29T12:38
в мире
саддам хусейн
россия
ирак
москва
нато
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На фоне растущего влияния России НАТО следует сосредоточиться на Ираке, заявил в интервью газете Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи.По словам генерала, действия блока уже направлены на недопущение старых ошибок в регионе."У нас совершенно новая модель работы в рамках НАТО. Мы сотрудничаем с местными властями и избегаем разговоров с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны", — заключил Ианнуччи.Американские войска и их союзники вторглись в Ирак весной 2003 года. Целью операции "Иракская свобода" было свержение режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международным терроризмом и владении химическим оружием. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. С тех пор военный контингент в Ираке сократили, но там все равно остается части миссии НАТО.
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в мире, саддам хусейн, россия, ирак, москва, нато
В мире, Саддам Хусейн, Россия, Ирак, Москва, НАТО
09:36 29.11.2022 (обновлено: 12:38 29.11.2022)
 
Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО

Итальянский генерал Ианнуччи призвал НАТО сосредоточиться на Ираке из-за влияния Москвы

© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense ImageryПервый разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке
Первый разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense Imagery
Первый разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На фоне растущего влияния России НАТО следует сосредоточиться на Ираке, заявил в интервью газете Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи.

"Ирак — одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент альянса", — отметил он.

По словам генерала, действия блока уже направлены на недопущение старых ошибок в регионе.
"У нас совершенно новая модель работы в рамках НАТО. Мы сотрудничаем с местными властями и избегаем разговоров с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны", — заключил Ианнуччи.
Американские войска и их союзники вторглись в Ирак весной 2003 года. Целью операции "Иракская свобода" было свержение режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международным терроризмом и владении химическим оружием. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. С тех пор военный контингент в Ираке сократили, но там все равно остается части миссии НАТО.
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