https://ria.ru/20221129/nato-1834933725.html

Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО

Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО - РИА Новости, 29.11.2022

Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО

На фоне растущего влияния России НАТО следует сосредоточиться на Ираке, заявил в интервью газете Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:36

2022-11-29T09:36

2022-11-29T12:38

в мире

саддам хусейн

россия

ирак

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нато

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На фоне растущего влияния России НАТО следует сосредоточиться на Ираке, заявил в интервью газете Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи.По словам генерала, действия блока уже направлены на недопущение старых ошибок в регионе."У нас совершенно новая модель работы в рамках НАТО. Мы сотрудничаем с местными властями и избегаем разговоров с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны", — заключил Ианнуччи.Американские войска и их союзники вторглись в Ирак весной 2003 года. Целью операции "Иракская свобода" было свержение режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международным терроризмом и владении химическим оружием. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. С тех пор военный контингент в Ираке сократили, но там все равно остается части миссии НАТО.

https://ria.ru/20221119/nato-1832771108.html

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ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, саддам хусейн, россия, ирак, москва, нато